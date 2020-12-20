عادل إمام ونجله محمد امام
عادل إمام ونجله محمد امام
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“أنا عايزة محمد”.. “شاهد” مُعجبة تضع عادل إمام في موقف مُحرج وهذا ما طلبته منه وصدمته!

كتب وطن
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أعاد الممثل المصري محمد إمام نشر موقف مُحرج تعرض له والده الممثل عادل إمام بسببه.

 

ونشر محمد إمام عبر “تويتر” فيديو رصدته “وطن”، للقاء سابق مع والده يُظهر خلاله أن جماهيريته فاقت جماهيرية والده، ما عرض إمام الأب إلى موقف مُحرج مع إحدى المعجبات.

 

وتقول المذيعة في اللقاء لعادل إمام إن “ثلاثة أرباع بنات تحب محمد الآن”، ليسرد لها الموقف الذي تعرض له قائلاً: “رن الهاتف، فكانت تطلب محمد وتسألني هل محمد موجود، فسألتها محمد من؟ فقالت محمد إمام”.

 

وتابع عادل إمام: “بكل تاريخي وقيمتي وبكل ثقة، قلت لها أنا عادل إمام، فقالت لي، لا أنا أريد محمد إمام”.

 

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي علق عليه محمد إمام بـ”إيموجي” ضاحك، فمنهم من سخر من “تطبيل” المذيعة ومبالغتها بالادعاء أن ثلاثة أرباع الفتيات يحبون إمام الابن، ومنهم من رأى أن محمد إمام لا يمكن أن يتفوق على والده، وأن نشره الفيديو مرة أخرى محاولة لتسويق نفسه.

 

 

 

 

 

 

 

وكان عادل إمام قد نفى في وقت سابق ما تردد بشأن تعاقده على المشاركة في أعمال فنية جديدة.

 

وأوضح عادل إمام في تصريح صحفي أنه قرر منذ فترة الحصول على إجازة، ومستمر في قراره ولم يغيره.

 

وأضاف أنه “لن يشارك في موسم دراما رمضان 2021 بأي عمل فني، ولم يتعاقد على المشاركة بفيلم سينمائي، ولم يغير شيئا في ما قرر”.

 

الجدير بالذكر أن آخر أعمال عادل إمام هو “مسلسل فلانتينو” الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج نجله رامي إمام.

 

وكان آخر أعمال عادل إمام السينمائية فيلم “زهايمر” الذي عُرِض عام 2010، والذي شاركه فيه سعيد صالح، لطفي لبيب، أحمد راتب، فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، وإيمان السيد، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

 

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