“أنا عايزة محمد”.. “شاهد” مُعجبة تضع عادل إمام في موقف مُحرج وهذا ما طلبته منه وصدمته!

أعاد الممثل المصري محمد إمام نشر موقف مُحرج تعرض له والده الممثل عادل إمام بسببه.

ونشر محمد إمام عبر “تويتر” فيديو رصدته “وطن”، للقاء سابق مع والده يُظهر خلاله أن جماهيريته فاقت جماهيرية والده، ما عرض إمام الأب إلى موقف مُحرج مع إحدى المعجبات.

وتقول المذيعة في اللقاء لعادل إمام إن “ثلاثة أرباع بنات مصر تحب محمد الآن”، ليسرد لها الموقف الذي تعرض له قائلاً: “رن الهاتف، فكانت فتاة تطلب محمد وتسألني هل محمد موجود، فسألتها محمد من؟ فقالت محمد إمام”.

وتابع عادل إمام: “بكل تاريخي وقيمتي وبكل ثقة، قلت لها أنا عادل إمام، فقالت لي، لا أنا أريد محمد إمام”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي علق عليه محمد إمام بـ”إيموجي” ضاحك، فمنهم من سخر من “تطبيل” المذيعة ومبالغتها بالادعاء أن ثلاثة أرباع الفتيات يحبون إمام الابن، ومنهم من رأى أن محمد إمام لا يمكن أن يتفوق على والده، وأن نشره الفيديو مرة أخرى محاولة لتسويق نفسه.

والربع الباقي بيحب مين حضرتك وانتي اكيد بتحبي ابو محمد شعب يموت بالتطبيل ههههههههه https://t.co/3awKw9gIv1 — hhhhhhh (@hhhhhhh63096852) December 20, 2020

هو الصراحه يتحب ياعادل ياخويا 😂❤️يازين ما خلفت وجبت يازعيم والله 😂 https://t.co/8vCu6I3HGh — Eman3mary 🇦🇹🇪🇬🇪🇸 (@Eman3mary1) December 19, 2020

البنات تحبك دا يخصك وحدك 🤪..بس عادل امام العالم العربي كلوا بيحبوا 🤩.. عادل امام يكسب يا ابن الزعيم ..عادل امام جزء من شبابنا وصبانا ..جزء من كلامنا وحكاياتنا .. — sami bacha (@samibacha3) December 19, 2020

وكان عادل إمام قد نفى في وقت سابق ما تردد بشأن تعاقده على المشاركة في أعمال فنية جديدة.

وأوضح عادل إمام في تصريح صحفي أنه قرر منذ فترة الحصول على إجازة، ومستمر في قراره ولم يغيره.

وأضاف أنه “لن يشارك في موسم دراما رمضان 2021 بأي عمل فني، ولم يتعاقد على المشاركة بفيلم سينمائي، ولم يغير شيئا في ما قرر”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال عادل إمام هو “مسلسل فلانتينو” الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج نجله رامي إمام.

وكان آخر أعمال عادل إمام السينمائية فيلم “زهايمر” الذي عُرِض عام 2010، والذي شاركه فيه سعيد صالح، لطفي لبيب، أحمد راتب، فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، وإيمان السيد، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

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