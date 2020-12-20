أمر خطير يحدث في السعودية .. هل تخلّص “ابن سلمان” وسمّم أهم معتقل من آل سعود في سجونه؟!

في تغريدةٍ خطيرة، كشف المغردّ الشهير “مجتهد” عن دخول من وصف بـ”أهم معتقل” من آل سعود للمستشفى في مرض غامض.

وأشار “مجتهد” إلى انّ ذوي المعتقل الذي لم يذكر اسمه، يتحدثون عن استعانة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسموم روسية او اسرائيلية .

واعتبر “مجتهد” أنه اذا تأكدت هذه المعلومة فهي ضمن حملة نصح فيها المستشار سعود القحطاني ابن سلمان للتخلص من كبار آل سعود قبل استلام الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم حتى لا يكون عند أمريكا بديل من آل سعود عن ابن سلمان.

انباء عن دخول أهم معتقل من آل سعود للمستشفى في مرض غامض، ويتحدث ذووه عن استعانة ابن سلمان بسموم روسية او اسرائيلية اذا تأكدت هذه المعلومة فهي ضمن حملة نصح فيها سعود القحطاني ابن سلمان للتخلص من كبار آل سعود قبل استلام بايدن حتى لا يكون عند أمريكا بديل من آل سعود عن ابن سلمان — مجتهد (@mujtahidd) December 20, 2020

وفي الوقت الذي لم يُشر فيه “مجتهد” الى اسم المعتقل، يبدو أنّه الحديث هنا عن الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود أوّ الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وكلاهما مختفيان قسراً في السعودية .

وقبل أسابيع، فجّر المحامي الدولي المعروف د.محمود رفعت مفاجأة عن تطور خطير يتعلّق بمصير الأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمير محمد بن نايف .

وقال “رفعت” في تغريدةٍ بـ”تويتر” إنه عَلِمَ من مصدر موثوق أن الأمير احمد بن عبدالعزيز و محمد بن نايف تم نقلهما الساعات الماضية من محبسهم لمحبس بالصحراء.

وأضاف إن هذا الأجراء “ربما يكون لإعدامهم كخطوة استباقية من محمد بن سلمان كي لا تجد ادارة بايدن بديلاً له”.

وختم تغريدته بالقول: “للأسف ضيق الأفق يتحكم بكل شيئ، فالبدلاء كثر ونهاية فيصل قد تتكرر”.