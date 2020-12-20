أحمد بن عبدالعزيز و محمد بن نايف
أحمد بن عبدالعزيز و محمد بن نايف
تقارير

أمر خطير يحدث في السعودية .. هل تخلّص “ابن سلمان” وسمّم أهم معتقل من آل سعود في سجونه؟!

كتب وطن
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في تغريدةٍ خطيرة، كشف المغردّ الشهير “” عن دخول من وصف بـ”أهم معتقل” من للمستشفى في مرض غامض.

وأشار “مجتهد” إلى انّ ذوي المعتقل الذي لم يذكر اسمه، يتحدثون عن استعانة ولي العهد السعودي بسموم روسية او اسرائيلية .

واعتبر “مجتهد” أنه اذا تأكدت هذه المعلومة فهي ضمن حملة نصح فيها المستشار سعود القحطاني ابن سلمان للتخلص من كبار آل سعود قبل استلام الرئيس الأمريكي جو الحكم حتى لا يكون عند بديل من آل سعود عن ابن سلمان.

وفي الوقت الذي لم يُشر فيه “مجتهد” الى اسم المعتقل، يبدو أنّه الحديث هنا عن الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود أوّ الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، وكلاهما مختفيان قسراً في .

وقبل أسابيع، فجّر المحامي الدولي المعروف د.محمود رفعت مفاجأة عن تطور خطير يتعلّق بمصير الأمير والأمير محمد بن نايف .

وقال “رفعت” في تغريدةٍ بـ”تويتر” إنه عَلِمَ من مصدر موثوق أن الأمير احمد بن عبدالعزيز و محمد بن نايف تم نقلهما الساعات الماضية من محبسهم لمحبس بالصحراء.

وأضاف إن هذا الأجراء “ربما يكون لإعدامهم كخطوة استباقية من محمد بن سلمان كي لا تجد ادارة بايدن بديلاً له”.

وختم تغريدته بالقول: “للأسف ضيق الأفق يتحكم بكل شيئ، فالبدلاء كثر ونهاية فيصل قد تتكرر”.

 

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