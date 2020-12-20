أخبار غير سارة لعشاق اللاعب البرازيلي نيمار

أعلنت إدارة نادي فريق باريس سان جيرمان، أن إصابة المهاجم البرزيلي نيمار جونيور، لالتواء في كاحل القدم، ولا يزال يعاني من كدمات في العظام وسيواصل تلقي العلاج في الملعب التدريبي.

وعن عودته للمشاركة مع زملاء فريقه البي أس جي، أردف إدارة النادي، قائلة ” أنه من المتوقع عودة البرازيلي نيمار في نهاية العام الجاري أو بداية شهر يناير المقبل”.

وقد تعرض اللاعب البرازيلي نيمار، بعد تدخل قوي من مواطنه بعد تدخل قوي تياجو مينديز اللاعب في صفوف نادي ليون، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، حيث فاز فيها باريس سان جيرمان بشق الأنفس بهدف نظيف دون رد.

ويحتل البي أس جي المركز الثاني في صدارة ترتيب الدوري الدرجة الممتازة برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر مؤقتاً فريق ليون الفرنسي.