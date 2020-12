“كانت تقف مرعوبة وذليلة” .. فيديو صادم للشرطة تقتحم منزلاً على امرأة سوداء وهي عارية!

أشعل انتشار مقطع فيديو يوثّق اقتحام عناصر من الشرطة الامريكية في مدينة شيكاغو منزلاً وتقييد امرأة سوداء وهي عارية ضجةً واسعةً في البلاد.

Chicago Mayor Lori Lightfoot promised changes and better training for police after body cam video was broadcast on @cbschicago showing police raiding the wrong home and handcuffing an innocent, naked woman.

The city tried to prevent the video from airing, but lost in court. pic.twitter.com/UMyRv6oZRb

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 18, 2020