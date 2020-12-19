قُضي الأمر .. هذا هو القرار الذي حيّر العُمانيين وانتظروه ليصدر “الأحد”

يبدو أن الأمر الذي حيّر العمانيين وأثار تساؤلاتهم حول ما يمكن أن يصدر من قرارات يوم “الأحد”، وسيكون -بحسب صحفيين- مختلفاً وسيحمل الكثير، قد اتضح.

وكما توقّع كثيرون، أعلنت الحكومة العُمانية الأحد عن مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه في إطار السعي لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتشجيع على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

ووفقاً لحساب “التواصل الحكومي” التابع للحكومة العمانية عبر تويتر، فإن إعادة توجية دعم الكهرباء والمياه من مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2040، ضمن محور ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

كما أنّها ترجمة لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق بتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في اعلى سلم أولويات الحكومة.

تأتي مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه في إطار السعي لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتشجيع على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/IZODHmhaxr — التواصل الحكومي (@Oman_GC) December 20, 2020

وسيتم فتح باب التسجيل لطلب الدعم في نظام الدعم الوطني ابتداءً من 20 ديسمبر 2020، وسيحصل المواطنين المستوفين لمعايير الاستحقاق على الدعم اعتبارًا من فاتورة شهر يناير 2021م والتي ستصدر في شهر فبراير 2021م.

سيفتح باب التسجيل لطلب الدعم في نظام الدعم الوطني ابتداءً من 20 ديسمبر 2020، وسيحصل المواطنين المستوفين لمعايير الاستحقاق على الدعم اعتبارًا من فاتورة شهر يناير 2021م والتي ستصدر في شهر فبراير 2021م.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/RKSwzkhPnh — التواصل الحكومي (@Oman_GC) December 20, 2020

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الدكتور محمّد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة أصدر قرارات تتصل بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة وإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب.

معالي الدكتور محمّد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة يصدر قرارات تتصل بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة وإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب. pic.twitter.com/VZm0Hhhc63 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 20, 2020

وسيتم عبر هذه الخطة إعادة تصنيف فئات المشتركين واعتماد هيكلة التعرفة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه على أن تتم العملية بشكل تدريجي ابتداءً من شهر يناير من العام القادم 2021 م وحتى العام 2025.

وسيتم عبر هذه الخطة إعادة تصنيف فئات المشتركين واعتماد هيكلة التعرفة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه على أن تتم العملية بشكل تدريجي ابتداءً من شهر يناير من العام القادم 2021 م وحتى العام 2025. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 20, 2020

ووفقًا لبرنامج مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه سيتم تطبيق تعرفات جديدة لخدمات الكهرباء والمياه كما سيتم خفض الدعم تدريجيًّا خلال السنوات القادمة للوصول إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة الاقتصادية للتزويد بالكهرباء خلال عام 2025 م.

ووفقًا لبرنامج مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه سيتم تطبيق تعرفات جديدة لخدمات الكهرباء والمياه كما سيتم خفض الدعم تدريجيًّا خلال السنوات القادمة للوصول إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة الاقتصادية للتزويد بالكهرباء خلال عام 2025 م — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 20, 2020

وكان هاشتاغ يوم (الأحد) تصدر قائمة الترند بموقع تويتر في سلطنة عمان، وسط تساؤلات بين العُمانيين عن الحدث او القرار الذي ينتظرهم.

وكان مدير تحرير صحيفة أثير وصحفي بجريدة الرؤية المحليتان في سلطنة عمان أول من نشروا تغريدات عن يوم الأحد، وقالوا إنه سيحمل الكثير وسيكون مختلفاً.

وتفاعل مغرّدون مع الهاشتاغ لافتين إلى أنهم في انتظار ما يمكن أن يحدث الأحد.