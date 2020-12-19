الحكومة العُمانية تعلن عن مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه
الحكومة العُمانية تعلن عن مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه
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قُضي الأمر .. هذا هو القرار الذي حيّر العُمانيين وانتظروه ليصدر “الأحد”

كتب وطن
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يبدو أن الأمر الذي حيّر العمانيين وأثار تساؤلاتهم حول ما يمكن أن يصدر من قرارات يوم “الأحد”، وسيكون -بحسب صحفيين- مختلفاً وسيحمل الكثير، قد اتضح.

وكما توقّع كثيرون، أعلنت الحكومة العُمانية الأحد عن مبادرة في إطار السعي لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتشجيع على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

ووفقاً لحساب “” التابع للحكومة العمانية عبر تويتر، فإن إعادة توجية دعم الكهرباء والمياه من مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2040، ضمن محور ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

كما أنّها ترجمة لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق بتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في اعلى سلم أولويات الحكومة.

وسيتم فتح باب التسجيل لطلب الدعم في ابتداءً من 20 ديسمبر 2020، وسيحصل المواطنين المستوفين لمعايير الاستحقاق على الدعم اعتبارًا من فاتورة شهر يناير 2021م والتي ستصدر في شهر فبراير 2021م.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الدكتور محمّد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة أصدر قرارات تتصل بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة وإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب.

وسيتم عبر هذه الخطة إعادة تصنيف فئات المشتركين واعتماد هيكلة التعرفة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه على أن تتم العملية بشكل تدريجي ابتداءً من شهر يناير من العام القادم 2021 م وحتى العام 2025.

ووفقًا لبرنامج مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه سيتم تطبيق تعرفات جديدة لخدمات الكهرباء والمياه كما سيتم خفض الدعم تدريجيًّا خلال السنوات القادمة للوصول إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة الاقتصادية للتزويد بالكهرباء خلال عام 2025 م.

وكان هاشتاغ يوم (الأحد) تصدر قائمة الترند بموقع تويتر في سلطنة عمان، وسط تساؤلات بين العُمانيين عن الحدث او القرار الذي ينتظرهم.

وكان مدير تحرير صحيفة أثير وصحفي بجريدة الرؤية المحليتان في سلطنة عمان أول من نشروا تغريدات عن يوم الأحد، وقالوا إنه سيحمل الكثير وسيكون مختلفاً.

وتفاعل مغرّدون مع الهاشتاغ لافتين إلى أنهم في انتظار ما يمكن أن يحدث الأحد.

 

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