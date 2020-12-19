“فضيحة دبي” لن تمر مرور الكرام.. محمد رمضان في ورطة وهذا ما ينتظره بعد أن كان النمبر وان!

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان المصري محمد رمضان بتهمة “تحدي الشعب المصري ونشر صورة مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل”، إلى الثاني من يناير المقبل.

وطالبت الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي هاني جاد بشطب اسم محمد رمضان من نقابتَي الممثلين والموسيقيين، ومنع ظهوره على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية، ومنعه من إقامة أي حفلات غنائية داخل مصر أو تصوير أي أعمال فنية داخل البلاد.

وجاء في الدعوى التي نقلتها وسائل إعلام محلية إن “محمد رمضان ظهر بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه وأحد أشهر الممثلين عومير أدام في الكيان الصهيوني ونشرها على حسابه ضاربا بذلك كافة الأعراف وضاربا بذلك شعور المصريين ومدى كراهية المصريين للكيان الصهيوني في تحد سافر غير مسؤول اعتاد عليه محمد رمضان أو نمبر وأنه كما يدعي لنفسه”.

ووصفت الدعوى أعمال محمد رمضان بأنها لا ترقى حتى أن تكون بهلوانية وأنه يتعمد خلالها إلى إثارة الفتن بين الشعب المصري سواء بأعماله على الشاشات أو صور منشورة له.

وأضافت الدعوى أن محمد رمضان “تناسى أن الكيان الصهيوني هو عدو بلادنا الأول بل الأوحد والعقيدة المرابطة بصدور قلوب أبناء هذه الدولة هذا الكيان المستفحل الذي لا يفعل شيأ إلا وقد قتل وسفك دماء المصريين والذي قام بالاستيلاء على أراضى بلادنا”.

وجاء في الدعوى أيضاً أن ماقام به محمد رمضان من أخذ الشباب له قدوة غير حميدة سواء في مسلسلاته أو أفلامه التي تهدف إلى البلطجة وهدم أخلاق المجتمع ومحو روح التسامح وزرع بين الشباب حب الانتقام والرجولة الزائفة من خلال قتل وضرب وتنكيل المعتدين والقوة المفرطة واستخدام السلاح الناري لقتل خصومه.

وبحسب موقع “في الفن”، فإنه في حال استقرت اللجنة على إدانة الفنان بالتطبيع بشكل رسمي، ستصل عقوبته على أقل تقدير للوقف عن العمل التمثيل والفن بشكل عام لمدة سنة.

وكشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر في وقت سابق عن خضوع الفنان محمد رمضان للتحقيق على خلفية إتهامه بالتطبيع.

وقال “زكي” في لقاء تلفزيوني إن النقابة لم تعلن تفاصيل ما حدث كونه تحقيقا وليس مؤتمرا فهو لا يحتاج إلى “ضجة إعلامية”.

سبق الإعلان عن خضوع محمد رمضان للتحقيق، نشرُ الفنان المصري فيديو هو يلعب كرة القدم داخل نادي النقابة التي أصدرت قراراً بوقفه على خلفية أزمة صوره مع إسرائيليين في دبي من ضمنها صورة وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام.

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