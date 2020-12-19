“عيال زايد” غرقوا في المهانة .. شاهد ماذا فعل الحاخام الأكبر في إسرائيل بعد وصوله الإمارات!

نشر حساب “اسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة خارجية الإحتلال الإسرائيلي، والمختصّ في مخاطبة العرب عبر تويتر، صوراً من زيارة الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف لدولة الإمارات .

وقال الحساب إن الحاخام يتسحاق يوسف وفي أول زيارة له لبلد عربي، دشن أول حضانة لأطفال الجالية اليهودية في الإمارات .

بالصور.. في أول زيارة له لبلد عربي، حاخام إسرائيل الأكبر يتسحاق يوسف يزور الإمارات ويدشن أول حضانة لأطفال الجالية اليهودية

تصوير: Sonia Sellem pic.twitter.com/3NkMvcfMGA — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 20, 2020

ومن المقرر أن يدشن يوسف، معبدا يهوديا جديدا في أبو ظبي، وفقا لصحيفتي إسرائيل اليوم وتايمز أوف إسرائيل.

كما أن من المقرر أن يدشن في دبي مدرسة دينية جديدة لليهود، ويزور مطعما جديدا في برج خليفة بالمدينة يقدم الطعام اليهودي الحلال (الكوشير)، وفق المصدر نفسه.

ويشمل برنامج الحاخام أيضا المشاركة في مراسم احتفالية مع رئيس الجالية اليهودية في الإمارات الحاخام ليفي دوخمان.

ومن المقرر أن يلتقي الحاخام الأكبر في إسرائيل مسؤولين إماراتيين بارزين.

ويبلغ تعداد الجالية اليهودية في الإمارات 3 آلاف فرد، يقيم معظمهم في دبي وأبو ظبي.

ومنذ توقيع الجانبين الإماراتي والإسرائيلي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقا لإقامة علاقات كاملة بينهما، تسارعت وتيرة التطبيع لتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية.