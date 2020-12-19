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“عيال زايد” غرقوا في المهانة .. شاهد ماذا فعل الحاخام الأكبر في إسرائيل بعد وصوله الإمارات!

كتب وطن
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نشر حساب “ بالعربية” التابعة لوزارة خارجية الإحتلال الإسرائيلي، والمختصّ في مخاطبة العرب عبر تويتر، صوراً من زيارة لدولة .

وقال الحساب إن الحاخام يتسحاق يوسف وفي أول زيارة له لبلد عربي، دشن أول حضانة لأطفال الجالية اليهودية في الإمارات .

ومن المقرر أن يدشن يوسف، معبدا يهوديا جديدا في أبو ظبي، وفقا لصحيفتي إسرائيل اليوم وتايمز أوف إسرائيل.

كما أن من المقرر أن يدشن في مدرسة دينية جديدة لليهود،  ويزور مطعما جديدا في برج خليفة بالمدينة يقدم الطعام اليهودي الحلال (الكوشير)، وفق المصدر نفسه.

ويشمل برنامج الحاخام أيضا المشاركة في مراسم احتفالية مع رئيس الجالية اليهودية في الإمارات الحاخام ليفي دوخمان.

ومن المقرر أن يلتقي الحاخام الأكبر في إسرائيل مسؤولين إماراتيين بارزين.

ويبلغ تعداد الجالية اليهودية في الإمارات 3 آلاف فرد، يقيم معظمهم في دبي وأبو ظبي.

ومنذ توقيع الجانبين الإماراتي والإسرائيلي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقا لإقامة علاقات كاملة بينهما، تسارعت وتيرة لتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية.

 

 

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