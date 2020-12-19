“شاهد” نيللي كريم تُدخل السرور على ضيوفها بعيد ميلادها ومن يريد أن يحملها فليفعل بكل راحة ودون خجل!

تصدرت الفنانة المصرية نيللي كريم، نتائج محركات البحث بجوجل عقب نشر صور ومقاطع مثيرة من حفل عيد ميلادها الذي أثار جدلا واسعا وحضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني.
الصور والمقاطع المنشورة أظهرت إطلالات وتصرفات جريئة وفاضحة من نيللي مع أصدقائها، حتى أنها ظهرت بفستان فاضح يكشفها من الأسفل بينما يحملها آسر ياسين وفنان آخر في مشهد أحدث ضجة.
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I love this woman 😍😍#نيللي_كريم pic.twitter.com/Lpg7IZdd19
— Al Bawaba Entz (@AlBawabaEntz) December 19, 2020
كما أظهرت مقاطع أخرى وصلات رقص ساخنة لنيللي كريم وفنانات، وشاركهم عدد من الفنانين الرجال بالإضافة إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة من كورونا وغياب الكمامات.
الفنان آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم على أنغام "مليونير" 😍😍👏@AsserYassin @NellyKarim#TeNTV pic.twitter.com/Ag9wSzOdBX
— TeN TV (@TeNTVEG) December 18, 2020
– @NellyKarim: "معايا بقى" 😂🖤
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•#نيللي_كريم || #NellyKarim pic.twitter.com/qB8vrueHXK
— Best Of Nelly Karim (@NellyGifs) December 18, 2020
واحتفلت نيللي كريم أول أمس الخميس بعيد ميلادها، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم يسرا والمنتج جمال العدل، وآسر ياسين وزوجته وإلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي وهالة صدقي، وعدد من أبطال مسلسل «بـ100 وش»، إلى جانب مجموعة من أصدقائها من خارج الوسط الفني، إلى جانب ابنيها يوسف وكريم.
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ونيللي من مواليد 18 ديسمبر 1974 وانتهت مؤخرًا من تصوير عدد من مشاهد فيلمها الجديد «العميل صفر»، الذي يجمعها لأول مرة مع أكرم حسني، وإخراج محمد سامي.
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