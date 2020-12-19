مع كلب.. “شاهد” ميا خليفة اعتقدت أن لا أحد يراها أثناء فعلتها المقززة في الشارع وأثار ضجة واسعة!

أثارت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة، لبنانية الأصل ميا خليفة، جدلاً واسعاً بعد توثيق تصرف مُقزز قامت به أمام منزلها، من قبل أحد الناشطين عبر “تيك توك”.

وظهرت ميا خليفة بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي تتنزه مع كلبها الذي فاجأها بالتبرز، فما كان منها إلا أن خلعت كمامتها وتلفتت حولها لتتأكد من أن لا أحد يراها، ثم رفعت براز الكلب بالكمامة، والمفاجأة كانت أنها عادت وارتدتها.

وعلق ملتقط الفيديو عليه قائلاً: “هذا أمر مقزز”.

شخص يقوم بتصوير الشهيرة ميا خليفة وهي تقوم بنزع كمامتها لتلتقط بها براز كلبها، ولتقوم بعدها بلبس الكمامة مرة أخرى! ميا ردت على صاحب الفيديو وكتبت: "على الأقل أنا كنت ألبس كمامتي، ولست من الذين لا يلبسوها". pic.twitter.com/MsCmgXq4jf — Screen Mix (@ScreenMix) December 19, 2020

بينما ردت ميا على صاحب الفيديو وكتبت: “على الأقل أنا كنت ألبس كمامتي، ولست من الذين لا يلبسوها”.

Yea that was Mia Khalifa. Not only did she pick up her dog’s poop with her mask, her dog wears one too. pic.twitter.com/7NImcE0fyt — ShatteredWorldMedia (@MediaShattered) December 19, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، مستنكرين استغراب البعض من تصرفها الصادم، وذكروهم بالممارسات الأكثر اشمئزازاً والتي كانت تفعلها أثناء عملها كممثلة إباحية.

متعودة على القذارة !

لكن على الاقل حافظت على البيئة وحطته بالحاوية 👏🏽😂 https://t.co/CG9dugKRDo — 𝒉𝒂𝒛𝒂𝒓𝒅 (@10xiy) December 19, 2020

يعني لما كانت بتطلع في الفيلم مع ٥ تنفار شيرك 👩‍👩‍👦‍👦ده اللي كان عادي😂😂😂😂 https://t.co/XZDtdCfBnM — tOنَِY (@tOnY0_11) December 19, 2020

يعنى هى قرفانة تمسك براز الكلب بايدها

بس عادى تلبس على وشها الكمامة الى شالت بيها البراز 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ https://t.co/Uxua3lVVcN — Topol-M (@AmR_AhmeDDD) December 19, 2020

يارجال هي كانت تبلعه وقفت على زق https://t.co/JmtRZGepGr — A? بائس كرويا (@Leo__10Fcb) December 19, 2020

ياريتك كنتى من الى مش بيلبسوها ياستى https://t.co/aRk8lKQyWD — Eslam (@Eslam_mamdou7) December 19, 2020

عاهره وش تتوقعون مستوى النظافه اللي عندها اصلا https://t.co/Hfja7TwB7O — عمر (@Naserix9) December 19, 2020

وفي وقت سابق، حثت ميا خليفة الأمريكيين على التصويت في الانتخابات الرئاسية، بصورة عارية تحفيزاً لهم .

ونشرت ميا خليفة صورة عبر “انستجرام”، ظهرت خلالها عارية تستر نفسها بالوقوف خلف القاضية الأمريكية الراحلة روث غينسبورغ، مرفقةً الصورة بتعليق: “صوتوا حتى تبقى الأبواب مفتوحة أمام النساء، سأصوت عارية”.

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ونشرت ميا في وقت سابق فيديو تدعو خلاله للتصويت، وقالت خلاله: “هل أنتم مستعدون للتصويت لي؟ ليس لي مباشرة أٌقصد، اتبعوا تعليماتي الخاصة بالتصويت، فأنا أريدك أن تدلي بصوتك، هذا الاقتراع كبير جدا ومخيف، لكنني أعلم جيدًا أنك تعرفون كيفية التصويت”.

وشرحت ميا خليفة لمُتابعيها خطوات التصويت الصحيحة التي ستجرى الشهر المقبل، منذ لحظة دخولهم إلى لجان الاقتراع وحتى خروجهم منها.

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