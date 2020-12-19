صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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مع كلب.. “شاهد” ميا خليفة اعتقدت أن لا أحد يراها أثناء فعلتها المقززة في الشارع وأثار ضجة واسعة!

كتب Author 2
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أثارت ممثلة المعتزلة، لبنانية الأصل ، جدلاً واسعاً بعد توثيق تصرف مُقزز قامت به أمام منزلها، من قبل أحد الناشطين عبر “”.

 

وظهرت ميا خليفة بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي تتنزه مع كلبها الذي فاجأها بالتبرز، فما كان منها إلا أن خلعت كمامتها وتلفتت حولها لتتأكد من أن لا أحد يراها، ثم رفعت براز الكلب بالكمامة، والمفاجأة كانت أنها عادت وارتدتها.

 

وعلق ملتقط الفيديو عليه قائلاً: “هذا أمر مقزز”.

 

 

بينما ردت ميا على صاحب الفيديو وكتبت: “على الأقل أنا كنت ألبس كمامتي، ولست من الذين لا يلبسوها”.

 

وتفاعل رواد الاجتماعي مع المقطع، مستنكرين استغراب البعض من تصرفها الصادم، وذكروهم بالممارسات الأكثر اشمئزازاً والتي كانت تفعلها أثناء عملها كممثلة إباحية.

 

 

وفي وقت سابق، حثت ميا خليفة الأمريكيين على التصويت في الانتخابات الرئاسية، بصورة عارية تحفيزاً لهم .

 

ونشرت ميا خليفة صورة عبر “”، ظهرت خلالها عارية تستر نفسها بالوقوف خلف القاضية الأمريكية الراحلة روث غينسبورغ، مرفقةً الصورة بتعليق: “صوتوا حتى تبقى الأبواب مفتوحة أمام النساء، سأصوت عارية”.

 

 

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A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

 

ونشرت ميا في وقت سابق فيديو تدعو خلاله للتصويت، وقالت خلاله: “هل أنتم مستعدون للتصويت لي؟ ليس لي مباشرة أٌقصد، اتبعوا تعليماتي الخاصة بالتصويت، فأنا أريدك أن تدلي بصوتك، هذا الاقتراع كبير جدا ومخيف، لكنني أعلم جيدًا أنك تعرفون كيفية التصويت”.

 

وشرحت ميا خليفة لمُتابعيها خطوات التصويت الصحيحة التي ستجرى الشهر المقبل، منذ لحظة دخولهم إلى لجان الاقتراع وحتى خروجهم منها.

 

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