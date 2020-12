مع كلب.. “شاهد” ميا خليفة اعتقدت أن لا أحد يراها أثناء فعلتها المقززة في الشارع وأثار ضجة واسعة!

أثارت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة، لبنانية الأصل ميا خليفة، جدلاً واسعاً بعد توثيق تصرف مُقزز قامت به أمام منزلها، من قبل أحد الناشطين عبر “تيك توك”.

وظهرت ميا خليفة بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي تتنزه مع كلبها الذي فاجأها بالتبرز، فما كان منها إلا أن خلعت كمامتها وتلفتت حولها لتتأكد من أن لا أحد يراها، ثم رفعت براز الكلب بالكمامة، والمفاجأة كانت أنها عادت وارتدتها.

وعلق ملتقط الفيديو عليه قائلاً: “هذا أمر مقزز”.

بينما ردت ميا على صاحب الفيديو وكتبت: “على الأقل أنا كنت ألبس كمامتي، ولست من الذين لا يلبسوها”.

Yea that was Mia Khalifa. Not only did she pick up her dog’s poop with her mask, her dog wears one too. pic.twitter.com/7NImcE0fyt

