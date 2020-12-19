“حملت منه وراجل 100%”.. “شاهد” زوجة أحمد عدوية تفجر مفاجأة حول “إخصاء” زوجها على يد من أمير عربي!

كشفت زوجة الفنان المصري الشهير أحمد عدوية حقيقة الأخبار التي ترددت عن “خصي” زوجها من قبل أمير عربي بسبب أن الفتاة التي كانت معه كانت تحب المطرب.

وأكدت زوجة عدوية السيدة “نوسة” أن هذه الأخبار مجرد شائعات وليس لها لا أساس من الصحة.

وسردت “نوسة” خلال استضافتها مع زوجها في برنامج “واحد من الناس” على قناة “الحياة” المصرية، كواليس الحادث الذي تعرض له زوجها، وقالت: “زوجي رجل 100%، وحملت منه بعد الحادثة، وأنا أسقطت الجنين، بتعليمات من الأطباء”.

وتابعت: “عدوية راجل جدا، وتعرض لحالة نفسية بسبب هذا الأمر، وهذه الشائعة جاءت من بنت صحفية، شاهدته في المستشفى، وكان معمول له قسطرة، وهي اعتقدت إنه تعرض إلى اعتداء جنسي”.

وأشارت نوسة إلى أن هذه الروايات حول زوجها وخصوبته جعلتها تتأثر إلى حد البكاء، موجهةً رسالة إلى متداولي الشائعة قائلة: “إلى الناس التي ترفض السكوت، سأجعلكم تصمتون، وكل من تكلم عن زوجي سأقف لهم بالمستندات والقانون، ولن أترك أحداً منهم بدون حساب ومحاكمة”.

وأكدت نوسة أن زوجها أحمد عدوية تعرض يومها فعلا إلى محاولة قتل بسبب غيرة أحد الأشخاص الذي قام بوضع مواد مخدرة له للنيل منه، لافتة إلى أنها تلقت تهديدات لإسكاتها لكنها “لن تخشى أحدا”. على حد تعبيرها.

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وكشفت زوجة عدوية تفاصيل تلك الليلة وقالت: “في الساعة 12 منتصف الليل، أتاني اتصال من السائق يخبرني أن زوجي يموت، بعدما أعطاه أحدهم كوكتيل من الهيروين والكوكايين في المشروب”.

وشددت نوسة مرة أخرى أنها ستتوجه لمحاكمة كل من قال إن عدوية تم عمل عملية إخصاء له أو تعرض لأي شيء جنسي، مضيفة: “هذا خطأ، والذي حدث له هو حادثة، وكان الغرض منها أنه يموت، وتتم سرقته”.

يشار إلى أن الحادث الشهير الذي تعرض له أحمد عدوية وقع في يوم 22 يونيو 1989، وقيل أنه بعد انتهاء حفله بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وذكرت حينها وسائل الإعلام أن عدوية دخل إلى غرفة بصبحة رجل وسيدتين جميعهم من جنسيات عربية، إلا أن حب ذلك الرجل الذي كان يشغل منصبا هامًا لإحدى الفنانين، دفعه لأن يعتدي على “عدوية” جنسيًا بعمل إخصاء له انتقامًا لشرفه، وهو ما نفته زوجة الفنان.

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