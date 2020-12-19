لجين عمران
لجين عمران
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طبقت رؤية ابن سلمان بحذافيرها.. “شاهد” سيقان لجين عمران تلفت الأنظار في إطلالة مسيئة لأرض الحرمين! 

كتب وطن
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أعربت الإعلامية السعودية عن سعادتها البالغة بأن وقع عليها الاختيار كي تقدم الحفل  الافتتاحي لمهرجان للتسوّق، والذي تم عرضه على شاشة MBC1 وقناة وناسة  وبُثّ عبر أثير إذاعة بانوراما أف أم.

 

وتعبيراً عن هذا الفرح قامت عمران بنشر مقطع فيديو قصير عبر حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، ظهرت فيه وهي ترقص بطرافة وتتمايل وتبعته بالتعليق: “تابعوا حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق الآن على قناة mbc1 وقناة وناسة و عبر أثير بانوراما Fmمع النجمين حسين الجسمي و تامر حسني”.

 

وتسبب ارتداء لجين لسروال من الجلد الأسود أظهر نحافتها ورشاقتها، لفت أنظار المتفاعلين عبر حسابها بانستغرام، حيث ركزت الكثير من التعليقات عليه، ورأوا أن إطلالتها فاضحة ومسيئة للسعوديين وأرض الحرمين.

 

كما أشاد البعض منهم ببراعتها في التقديم وتميز حضورها وأناقتها.

 

وحصد المقطع الذي قامت بنشره عبر انستغرام بأكثر من 420 ألف مشاهدة,

 

ويُشار إلى أن الدورة الـ26 من المهرجان انطلقت يوم الخميس 17 ديسمبر2020 وستستمر حتى 30 كانون الثاني (يناير) 2021.

 

وتقدّم في هذه الأيام تجربة تسوّق فريدة مع العديد من الفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية إلى جانب فرص التخفيضات وربح الجوائز القيّمة.

 

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