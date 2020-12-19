حشرات وثعابين.. قبور الفنانين حديث 2020 وجدل قبر رجاء الجداوي تخطى لقبر صباح فماذا عنه؟ 

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تناقل خبر مفاده خروج حشرات وأفاعي من قبر الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، والتي توفيت بسبب إصابتها بفيروس كورونا كوفيد19 في وقت ماضي من العام الحالي.

وعبر العديد من المنشورات تناقل عديد من المغردين مقطع فيديو اعتبره البعض “مسيئاً” للفنانة الجداوي، يقول بأنها ماتت تاركة كنزاً من المال كانت تخفيه عن أسرتها وثمنه أكثر من 42 مليون جنيهاً مصرياً، إضافة إلى خبر مفاده أن القبر يخرج منه حشرات وأفاعي مرعبة.

الأمر الذي تعاطى معه شريحة كبيرة من المغردين والنشطاء، فيما اعتبر آخرون أن هذه الروايات مجرد خرافات دينية لا أساس لها من الصحة بالواقع، حيث أن شهادة الدافن الذي قام بدفن جثمان الجداوي كانت مخالفة لذلك، وأنه لم يخبر بوجود مثل هذه الأشياء في القبر، فيما لم يوثق مثل هذه الأشياء على أرض الواقع.

قبر صباح

واستدعت هذه الإشاعات حول قبر الفنانة المصرية رجاء الجداوي ما حدث في العام 2014 حين وفاة الفنانة اللبنانية صباح، وانتشار صور لقبرها، والحديث آنذاك أنها أوصلت بأن يتم دفن أغراضها معها.

بينما الحقيقة أن القبر ليس تحت الأرض كما أشيع وقتها، وقبرها عادي كغيره من القبور المحيطة.

كما تم الإدعاء أيضاً على صباح أن ثعابين تخرج من مكان دفنها، في إيحاء منهم بأنها تتعرض لعذاب بسبب أنها كانت مطربة وتتخذ سلوكاً لا يتفق مع الدين من وجهة نظرهم.

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