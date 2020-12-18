هند القحطاني “هبلتها الفلوس” وتستعرض فساتين تبرز مؤخرتها بطريقةٍ فاضحة .. مشاهد أثارت ضجة واسعة!

مجدداً، أثارت السعودية هند القحطاني جدلاً واسعاً بين المتابعين، بعرض أزياء بثته عبر حسابها في سناب شات .

وظهرت “هند” وهي تستعرض فساتين بعضها أظهر مفاتن جسدها، بطريقة فاضحة، فيما يبدو أنّه إعلان لأحد المتاجر الخاصة بالفساتين .

وأثار عرض هند القحطاني للأزياء سخرية المتابعين، وقال أحدهم: ” اللبس يفشل والعرض يفشل ولاحول ولاقوة الا بالله”، فيما قال آخر: “العجوزة هذي الفلوس هبلتها”، وكتب ثالث: “ويجونك الاغبياء يقولون ليه تنتقدونها بس عشان اخذت عيالها وهربة فيه تبي تربيتهم وتصرف عليهم لكن ما نقول الا خوش تربيه وخوش مصدر دخل عندها”.

وقبل أيام، انتشرت أخبار عن وفاة هند القحطاني بسبب حادث سير تعرضت له في أميركا، نفتها المشهور السعودية.

وقالت هند بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن” إن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة، ومن أطلق الشائعة” إنسان مريض وإن شاء الله مايتمناه لي يعود عليك يا مُطلق الشائعة”.

ومؤخراً، تفاجأ رواد مواقع التواصل بظهور شاب يُدعى عبدالله، عبر “سناب شات” يدعي أنه الابن الخامس لهند القحطاني.

وظهر “عبدالله” بفيديو وهو يبكي بحرقة، ويقول إن والدته هند القحطاني لا تعترف به لأسباب أسرية، وإنه قرر الخروج عن صمته لعدم تقبله التصرفات الطائشة التي تقوم بها برفقة أبنائها الآخرين.

لكنّ هند خرجت بفيديو وردّت عليه، نافية اي صلة تربطها به، وأنّه يريد أن ينال الشهرة على حساب اسمها، وهددت بملاحقته قضائياً.