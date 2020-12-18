صورة أمير قطر وعلم قطر على واجهة مبنى مجلس التعاون في السعودية
صورة أمير قطر وعلم قطر على واجهة مبنى مجلس التعاون في السعودية
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مواطن سعودي يوثّق صورة ضخمة للأمير تميم وعلم قطر على مبنى مجلس التعاون في السعودية وتعليقه مثير

كتب وطن
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وثّق مواطن سعودي رفع صورة كبيرة لأمير الشيخ آل ثاني وعلم قطر على واجهة مبنى في منطقة الُخبر بالسعودية.

وعبّر المواطن السعودي عن أمله في حدوث انفراجة بالأزمة الخليجية، وأن يذهب لقطر .

ومن النمتوقع أنّ تعقد بالعاصمة في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، وسط توقعات بأن تناقش القمة بين أطراف الخلاف الخليجي المستمر منذ عام 2017.

الجدير ذكره، أن تقارير تحدثت عن خلافات حادة بين والسعودية بسبب مضي الأخيرة قدماً نحو المصالحة مع قطر والتقارب منها بالوساطة الكويتية، الأمر الذي ترفضه أبوظبي جملة وتفصيلاً وتؤكد أن الحل بيدها فيما يتعلق بالأزمة الخليجية.

 

 

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