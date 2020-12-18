مواطن سعودي يوثّق صورة ضخمة للأمير تميم وعلم قطر على مبنى مجلس التعاون في السعودية وتعليقه مثير

وثّق مواطن سعودي رفع صورة كبيرة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعلم قطر على واجهة مبنى مجلس التعاون في منطقة الُخبر بالسعودية.

وعبّر المواطن السعودي عن أمله في حدوث انفراجة بالأزمة الخليجية، وأن يذهب لقطر .

ومن النمتوقع أنّ تعقد القمة الخليجية بالعاصمة السعودية في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، وسط توقعات بأن تناقش القمة المصالحة بين أطراف الخلاف الخليجي المستمر منذ عام 2017.

الجدير ذكره، أن تقارير تحدثت عن خلافات حادة بين الإمارات والسعودية بسبب مضي الأخيرة قدماً نحو المصالحة مع قطر والتقارب منها بالوساطة الكويتية، الأمر الذي ترفضه أبوظبي جملة وتفصيلاً وتؤكد أن الحل بيدها فيما يتعلق بالأزمة الخليجية.