اسرائيليون يؤدون صلواتهم في مطار دبي
اسرائيليون يؤدون صلواتهم في مطار دبي
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مطار دبي يتحوّل إلى “كنيس دبي اليهودي” .. شاهد ماذا فعل السياح الإسرائيليون بمجرد وصولهم المطار!

كتب وطن
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تحوّل الدولي إلى “ يهودي” مع قدوم الاسرائيليين الى بكثافة.

وأظهرت لقطاتُ مصوّرة وهم يؤدون صلوات تلمودية في صالة بمطار دبي، فوراً، لدى نزولهم المطار .

وأعلنت مطارات دبي عن الرحلة الافتتاحية لخطوط العال الإسرائيلية قادمة من إلى مطار دبي الدولي، والتي وصلت الأسبوع الماضي.

وذكرت مطارات دبي في بيان، أن شركة النقل الوطنية لإسرائيل ستقوم بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية، بين الوجهتين باستخدام طائرات بوينج 787، وB739.

يأتي إطلاق الخدمة الجديدة، نتيجة لسلسلة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الإمارات وإسرائيل، في أعقاب “اتفاقيات تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتوقع البيان أن تعزز الرحلات الجوية المباشرة، التجارة والسياحة والضيافة، على الجانبين، مع تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

 

 

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