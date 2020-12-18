دنيا بطمة تنشر فيديو لزوجها وهو يقص الحبل السري لطفلتهما
دنيا بطمة تنشر فيديو لزوجها وهو يقص الحبل السري لطفلتهما
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الفنانة المغربية دنيا بطمة تُشعل المواقع بصور “ساخنة” وملابس “مثيرة”!!

كتب وطن
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أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة عرّت فيها بطنها وأظهر أجزاء من جسدها بسبب ضيق الملابس التي ارتدتها.

وشاركت دنيا بطمة، صوراً جديدة الأمر الذي أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي واستهجانهم بسبب تعمّدها الإثارة والجرأة .

وكانت نشرت دنیا بطمة قبل اسابيع فیدیو يُظهر لحظة قیام زوجھا المنتج البحریني بقطع الحبل السري لابنتهما الثانیة “لیلى روز”.

وانتشرت أخبار قبل فترة عن خلافات بین بطمة وزوجھا وأنھما على وشك الانفصال.

لكنّ الفنانة نشرت فیدیو یجمعھا بزوجها نافیةً بذلك تلك الأخبار ومؤكدة على متانة علاقتھما.

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