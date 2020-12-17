احمد الجارالله
احمد الجارالله
الهدهد

محكمة كويتية تؤدب أحمد الجارالله بهذا الحكم لإحراج الدولة وتعريضه علاقات الكويت الدبلوماسية للخطر 

كتب وطن
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أفادت وسائل إعلام كويتية بأن محكمة التمييز الكويتية أصدرت حكماً بتغريم جريدة “السياسة” التي يرأس تحريرها الكاتب المثير للجدل مبلغ وقدره 6000 آلاف دينار كويتي، وذلك بتهمة “الإساءة” لدولة إيران بعدة مقالات.

 

وقالت المحكمة في حكمها إن “ما تم نشره يخرج عن طبيعة عمل الصحافة، بتناولها للأمور السياسية.

 

وأوضحت:”فلا يجب تتعرض لموضوعات قد يترتب عليها مساءلة الدولة محل النقد عنها، حيث أن دولة تتبنى سياسة النأي بالنفس عن كل ما تموج به المنطقة من اضطرابات ونزاعات”.

 

وكانت قد أحالت في شهر سبتمبر الماضي، رئيس تحرير صحيفة السياسة “أحمد الجارالله” إلى النيابة العامة لتحقيق معه بتهمة الإساءة إلى ، بسبب تغريدة قام بنشرها عبر حسابه بتويتر تضمنت صور لأئمة شيعة مرفقة بتعليق مثير للجدل.

 

وقام الجارالله حينها بحذف التغريدة عقب حالة الاستياء التي تسببت بها بين النشطاء ومن بينهم نواب طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه آنذاك.

 

وسبق أن تعرض الجارالله لانتقادات لاذعة ومحاكمة قضائية بسبب تغريدة تم اتهامه على إثرها بالإساءة إلى الرسول، وكانت سبباً في إقالته من منصبه كرئيس فخري لجمعية الصحافيين الكويتيين.

 

وتأتي هذه العقوبات بالكويت بعد تشريع قانون الجرائم الالكترونية بالبلاد عام 2015، حيث أصبح المغردون والصحفيون أمام عقوبات قانونية في حال خالفوا القوانين المعمول بها بهذا الشأن.

 

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