أمن الدولة بانتظار إشارة.. قائمة اعتقالات جديدة بالسعودية تضم 2000 اسم والممنوعين من السفر تخطوا 10 آلاف شخص

كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر عن معلومات جديدة وحصرية، تتعلق بما قال إنها نوايا ولي عهد السعودية محمد بن سلمان الجديدة نحو “تيار الصحوة” والنشطاء السياسيين في المملكة.

وقال حساب “العهد الجديد” خلال سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن): “مصادري تؤكد أن هناك حملة اعتقالات جديدة وكبيرة ستطال النشطاء والأكاديميين والإسلاميين حتى من كانت لهم صلات سابقة بالصحوة وممن تعاطف مع الربيع العربي أو ممن لم يدعم سياسة محمد بن سلمان حديثاً ولم يدخل في جوقة التطبيل والتشبيح”.

مصادري تؤكد أن هناك حملة اعتقالات جديدة وكبيرة ستطال النشطاء والأكاديميين والإسلاميين حتى من كانت لهم صلات سابقة بالصحوة وممن تعاطف مع الربيع العربي أو ممن لم يدعم سياسة محمد بن سلمان حديثاً ولم يدخل في جوقة التطبيل والتشبيح — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 16, 2020

وتابع الحساب الشهير في سلسلة تغريداته بأن محمد بن سلمان أبلغ الهويريني أنه سيطر على قضايا الخارج، (يقصد ملف خاشقجي ومحاكمة المتهمين المتورطين بها مثل سعود وغيره)، والآن حان وقت الاهتمام بالملف الداخلي وتشديد القبضة عليه، ولذلك رفعت أمن الدولة قائمة جديدة بالاعتقالات ضمت أكثر من 2000 اسم.

محمد بن سلمان أبلغ الهويريني أنه سيطر على قضايا الخارج، (يقصد ملف خاشقجي ومحاكمة المتهمين المتورطين بها مثل سعود وغيره)، والآن حان وقت الاهتمام بالملف الداخلي وتشديد القبضة عليه، ولذلك رفعت أمن الدولة قائمة جديدة بالاعتقالات ضمت أكثر من 2000 اسم — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 16, 2020

وزاد في تغريدة ثالثة بأن بعض قوائم الاعتقالات وزعت على أمراء المناطق فعليا، فمثلا خالد الفيصل وصلته قائمة اعتقالات مصنفة حسب التيارات الإسلامية.

بعض قوائم الاعتقالات وزعت على أمراء المناطق فعليا، فمثلا خالد الفيصل وصلته قائمة اعتقالات مصنفة حسب التيارات الإسلامية. — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 16, 2020

واستمر الحساب الشهير بسلسلته معلناً أن “عدد الممنوعين من السفر في المملكة تجاوز 10 آلاف شخص، والأعداد بازدياد، حيث تصل من الأمن العام إلى الديوان كل أسبوعين قائمة من 200 – 300 شخص جديد، بعض الممنوعين هم مغردين في تويتر أو ممن يعلق ويشارك في قروبات الواتساب”.

عدد الممنوعين من السفر تجاوز 10 آلاف شخص، والأعداد بازدياد، حيث تصل من الأمن العام إلى الديوان كل أسبوعين قائمة من 200 – 300 شخص جديد.. بعض الممنوعين هم مغردين في تويتر أو ممن يعلق ويشارك في قروبات الواتساب. — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 16, 2020

وأكد أيضا أنه يتم في هذه الفترة إفراغ السجون من المعتقلين، وأن أي أحد انتهت محكوميته من عناصر داعش أو القاعدة أو التكفيريين يخرجونهم على الفور، هناك حملة لتفريغ السجون منهم، ويبدو في المقابل ستمتلئ السجون بتيار الصحوة، على حد قوله.

وللعلم حالياً يتم إفراغ السجون، أي أحد انتهت محكوميته من عناصر داعش أو القاعدة أو التكفيريين يخرجونهم على الفور، هناك حملة لتفريغ السجون منهم، ويبدو في المقابل ستمتلئ السجون بتيار الصحوة — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 16, 2020

ويستمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بفرض كل ما من شأنه أن يقمع ويكمم أفواه أي معارض له، وليست حادثة المعارض الكاتب جمال خاشقجي الذي تم تقطيعه في القنصلية السعودية بالعاصمة التركية اسطنبول ببعيدة.

ولا يزال هناك عدد من المعارضين أمثال لجين الهذلول وسلمان العودة وغيرهم يقبعون تحت الاعتقال، وذلك ضمن خطة بن سلمان القائمة على محي كل أشكال الصحوة الدينية بالسعودية ولجم كل الأفواه التي تطالب بالحريات وسيادة العدالة والقانون في البلاد.

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