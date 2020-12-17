اعتقالات في السعودية
اعتقالات في السعودية
الهدهد

أمن الدولة بانتظار إشارة.. قائمة اعتقالات جديدة بالسعودية تضم 2000 اسم والممنوعين من السفر تخطوا 10 آلاف شخص

كتب وطن
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كشف حساب شهير بتسريباته السياسية  على تويتر  عن معلومات جديدة وحصرية، تتعلق بما قال إنها نوايا ولي عهد الجديدة نحو “تيار الصحوة” والنشطاء السياسيين في المملكة.

 

وقال حساب “” خلال سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن): “مصادري تؤكد أن هناك حملة جديدة وكبيرة ستطال النشطاء والأكاديميين والإسلاميين حتى من كانت لهم صلات سابقة بالصحوة وممن تعاطف مع الربيع العربي أو ممن لم يدعم سياسة محمد بن سلمان حديثاً ولم يدخل في جوقة التطبيل والتشبيح”.

 

وتابع الحساب الشهير في سلسلة تغريداته بأن محمد بن سلمان أبلغ الهويريني أنه سيطر على قضايا الخارج، (يقصد ملف خاشقجي ومحاكمة المتهمين المتورطين بها مثل سعود وغيره)، والآن حان وقت الاهتمام بالملف الداخلي وتشديد القبضة عليه، ولذلك رفعت أمن الدولة قائمة جديدة بالاعتقالات ضمت أكثر من 2000 اسم.

 

وزاد في تغريدة ثالثة بأن بعض قوائم الاعتقالات وزعت على أمراء المناطق فعليا، فمثلا خالد الفيصل وصلته قائمة اعتقالات مصنفة حسب التيارات الإسلامية.

 

واستمر الحساب الشهير بسلسلته معلناً أن “عدد الممنوعين من السفر في المملكة تجاوز 10 آلاف شخص، والأعداد بازدياد، حيث تصل من الأمن العام إلى الديوان كل أسبوعين قائمة من 200 – 300 شخص جديد، بعض الممنوعين هم مغردين في تويتر أو ممن يعلق ويشارك في قروبات الواتساب”.

 

وأكد أيضا أنه  يتم في هذه الفترة إفراغ السجون من المعتقلين، وأن  أي أحد انتهت محكوميته من عناصر داعش أو القاعدة أو التكفيريين يخرجونهم على الفور، هناك حملة لتفريغ السجون منهم، ويبدو في المقابل ستمتلئ السجون بتيار الصحوة، على حد قوله.

 

ويستمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بفرض كل ما من شأنه أن يقمع ويكمم أفواه أي معارض له، وليست حادثة المعارض الكاتب جمال خاشقجي الذي تم تقطيعه في القنصلية السعودية بالعاصمة التركية اسطنبول ببعيدة.

 

ولا يزال هناك عدد من المعارضين أمثال لجين الهذلول وسلمان العودة وغيرهم يقبعون تحت الاعتقال، وذلك ضمن خطة بن سلمان القائمة على محي كل أشكال الصحوة الدينية بالسعودية ولجم كل الأفواه التي تطالب بالحريات وسيادة العدالة والقانون في البلاد.

 

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