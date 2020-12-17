سفالة وقلة أدب.. “شاهد” مخرج “الفلوس” ينشر مشهدا محذوفا من فيلمه يجمع زينة بفنانة تونسية

كشف المخرج المصري سعيد الماروق، مخرج أحدث أفلام الفنانة المصرية، زينة، مقطع فيديو يظهر المشهد المحذوف من فلم “الفلوس” والذي تشارك فيه الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

وحسب الفيديو الذي نشره المخرج المصري، ورصدته “وطن”، فإن الفنانة زينة تعبر لزميلتها عائشة خلال الفيديو المحذوف عن شوقها وافتقادها لها خلال الأيام الماضية، كما سردا خلاله ذكريات تجمعهما، فيما ينتهي المشهد بقبلات وأحضان للفنانتين.

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وفي السياق، علقت الفنانة زينة على المشهد بالقول: “إيه الحاجات الحلوة دي؟”، متسائلة عن موعد ظهور ذلك المشهد.

الجدير ذكره، أن فيلم الفلوس طرح في دور العرض السينمائية في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهو قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ومن إخراج سعيد الماروق.

والفيلم من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام، ويشارك فيه أحمد السقا ومي عز الدين كضيفي شرف.

الجدير ذكره، أن تامر حسن اتهم بسرقة فكرة الفيلم وذلك إبان عرضه العام الماضي، الأمر الذي نفاه الفنان المصري جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه غير مقتبس.

وقال تامر حسني في حينه: “الفيلم فيلمي، أنا اللي كاتب قصته، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وظللنا أعوام نعمل عليه”، بحسب تصريحاته لبرنامج “عرب وود”، المذاع على فضائية “روتانا سينما”.

وتدور أحداث الفيلم المصري حول نصاب محترف تستعين به الفتاة الجميلة الثرية “حلا”، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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