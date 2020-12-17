“حي يهودي” شامل.. مالم يحلم به الإسرائيليين يوما وجدوه بدبي والشكر موصول لـ ابن زايد 

أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن مشروعاً سكنياً سيضم أول كنيس يهودي ومطهرة ومطعماً يقدم الأطعمة وفق الديانة اليهودية، يتم العمل عليه من قبل رجل أعمال إسرائيلي بمساعدة آخر سوري، في مدينة دبي.

ويأتي ذلك كثمرة للتطبيع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، حيث يقام المشروع، بمشاركة رجل الأعمال الإسرائيلي “حاييم وايزمان”، الذي يزور الإمارات حاليا، مع آخر سوري، لم تكشف الصحيفة عن هويته.

وبحسب ما قال ويزمان إن رجل الأعمال السوري (لم يسمه) قدم لهم هدية ثمينة على شكل إقامة كنيس فاخر في الطابق الثاني من المشروع.

كما ويشارك “وايزمان” في مؤتمر إسرائيل-دبي الذي يجري تنظيمه مع مجموعة “وايزمان” العقارية، إضافة إلى رجال أعمال من فرنسا وجورجيا ودول أخرى.

ويشار إلى أنه يوم الثلاثاء الماضي، شهد المكان المخصص لإقامة المشروع احتفالاً لتثبيت مازوزا “تعويذة دينية” وإدخال لفيفة التوراة.

ويأتي ذلك ضمن ازدياد وتيرة الاتفاقيات الثنائية بين الإمارات والكيان الإسرائيلي مؤخراً في مجالات الأمن والاستثمار والتجارة والقطاع المصرفي والسياحة والطيران بعد اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، الموقع منتصف سبتمبر الماضي، والذي اعتبرته القيادة الفلسطينية خيانة تاريخية للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية.

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