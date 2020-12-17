اليهود في الإمارات
اليهود في الإمارات
الهدهد

“حي يهودي” شامل.. مالم يحلم به الإسرائيليين يوما وجدوه بدبي والشكر موصول لـ ابن زايد 

كتب Author 2
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أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن مشروعاً سكنياً سيضم أول ومطهرة ومطعماً يقدم الأطعمة وفق ، يتم العمل عليه من قبل رجل أعمال إسرائيلي بمساعدة آخر سوري، في مدينة .

 

ويأتي ذلك كثمرة للتطبيع بين والكيان الإسرائيلي، حيث يقام المشروع، بمشاركة رجل الأعمال الإسرائيلي “حاييم ”، الذي يزور الإمارات حاليا، مع آخر سوري، لم تكشف الصحيفة عن هويته.

 

وبحسب ما قال ويزمان إن رجل الأعمال السوري (لم يسمه) قدم لهم هدية ثمينة على شكل إقامة كنيس فاخر في الطابق الثاني من المشروع.

 

كما ويشارك “وايزمان” في مؤتمر إسرائيل-دبي الذي يجري تنظيمه مع  مجموعة “وايزمان” العقارية، إضافة إلى رجال أعمال من فرنسا وجورجيا ودول أخرى.

 

ويشار إلى أنه يوم الثلاثاء الماضي، شهد المكان المخصص لإقامة المشروع احتفالاً لتثبيت مازوزا “تعويذة دينية” وإدخال لفيفة التوراة.

 

ويأتي ذلك ضمن ازدياد وتيرة الاتفاقيات الثنائية بين الإمارات والكيان الإسرائيلي مؤخراً في مجالات الأمن والاستثمار والتجارة والقطاع المصرفي والسياحة والطيران بعد اتفاق بين أبوظبي وتل أبيب، الموقع منتصف سبتمبر الماضي، والذي اعتبرته خيانة تاريخية للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية.

 

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