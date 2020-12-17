“المتحرش محمد” أول من امتثل لرؤية “ابن سلمان” حول الشذوذ الجنسي وهذا ما فعله بشقيقته وأثار غضباً واسعاً

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب سعودي يتحرش بأخواته الأصغر منه، ويدعو مُتابعيه لتقليده.

وظهر المتحرش محمد (17 عاماً) بالفيديو الذي تعتذر “وطن” عن نشره، وهو يتحرش بجسد شقيقته الأصغر، وعلق بالقول: “إلى من لديه أخت صغيرة ويريدني أن أعلمه الدياثة، فليتواصل معي عبر الخاص”.

وقال في تعليق آخر: “لديك أخت صغيرة تريدني أن أعلمك كيف تتحرش بها، كلمني عبر الخاص”.

انسخو كلامي وشاركو مره ثانيه با التاق

ذا واحد اسمه محمد بعمر ال17 يصور اجسام اخواته وينزلها ويحرصْ العيال يمارسون قرفهم با اخواتهم #المتحرش_محمد .. pic.twitter.com/yxKEAPVYJv — meow (@_wjur) December 17, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، عبر هاشتاج #المتحرش_محمد، معبرين عن صدمتهم من مستوى الانحدار الأخلاقي في المجتمع السعودي، والدعوة العلنية إلى الشواذ واغتصاب الأطفال، مُتسائلين عن دور العائلة، وطالبوا بسرعة إلقاء القبض عليه والتصرف معه حسب القانون خاصة أنه قاصر، لم يبلغ السن القانوني بعد.

#المتحرش_محمد

تداول المغردين فيما بينهم صور من حساب ولد بعمر ١٧ يصور أجسام إخوته الصغار في #الإنستقرام ويطلب من المتابعين تقليده!!! — وش سـالفة الهاشتاق! (@abt_tag) December 17, 2020

#المتحرش_محمد وين الأهل عنه وهو قاصر ويتحرش بخواته وهم أطفال؟ معقولة ما لاحظوا حركاته او كلامه! وين توعية الأهل لأطفالهم عن التحرش! إذا انتو مو قد التربية لا تظلمون أطفالكم معاكم، العالم مقرف بما فيه الكفاية مو ناقصين قرف زيادة — Samar (@Wlll_28) December 17, 2020

#المتحرش_محمد الله يلعنه ، الله يلعنه، الله يلعنه — بشـاير ♌︎🇹🇷 (@Lu19Ea) December 17, 2020

#المتحرش_محمد@kabalkhail22 @HRSD_1919 @kamnapp هذا المدعو محمد متحرش جنسياً بأخته الصغيرة و يدعو الاخرين الى التحرش الجنسي بأخواتهم الصغار. اتمنى فعلاً ان يتم القبض عليه — Hanan (@Hanan_bro) December 17, 2020

الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاه الله به وفضلني على كثيراً ممن خلق تفضيلا #المتحرش_محمد — محمد التركي (@mt_8883) December 17, 2020

الدوله المفروض تحط رادع الالعاب مثل بوبجي والفورنات هذولا فساد وخرب العيال والبنات #المتحرش_محمد — ن (@Evi3OTHC4S75s0S) December 17, 2020

المشكلة ان المجتمع قاسي على ضحايا التحرش عشان كذذا كثير من حالات التحرش الضحايا يتكتمون عليها #المتحرش_محمد — Rs 🌸 (@reoo97) December 17, 2020

جاء ذلك تزامناً مع إصدار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قرارً بالغاء المواد والنصوص التي تحتوي على أي “هجوم” ضد المسيحية واليهودية والشذوذ الجنسي بالمناهج التعليمية.

وبحسب ما أوردته مجلة “التايم” الأمريكية، فإن ابن سلمان أصدر توجيهات مباشرة توحي أن الرياض أقرت نصوصا ومواد جديدة “أكثر اعتدالاً وتسامحاً” بحسب ما قالت المجلة.

ولفتت المجلة إلى أن التعديلات الجديدة اشتملت على حذف ما وصفته بـ”دروس الكراهية” سواء تجاه المسيحية أو اليهودية وحتى ضد الشواذ جنسيا، إضافة إلى الإملاءات الإسلامية المتمثلة بالدفاع عن العقيدة باستخدام العنف.

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