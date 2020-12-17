المتحرش محمد
المتحرش محمد
Imageحياتنا

“المتحرش محمد” أول من امتثل لرؤية “ابن سلمان” حول الشذوذ الجنسي وهذا ما فعله بشقيقته وأثار غضباً واسعاً

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب سعودي يتحرش بأخواته الأصغر منه، ويدعو مُتابعيه لتقليده.

 

وظهر (17 عاماً) بالفيديو الذي تعتذر “وطن” عن نشره، وهو يتحرش بجسد شقيقته الأصغر، وعلق بالقول: “إلى من لديه أخت صغيرة ويريدني أن أعلمه الدياثة، فليتواصل معي عبر الخاص”.

 

وقال في تعليق آخر: “لديك أخت صغيرة تريدني أن أعلمك كيف تتحرش بها، كلمني عبر الخاص”.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، عبر هاشتاج #المتحرش_محمد، معبرين عن صدمتهم من مستوى الانحدار الأخلاقي في المجتمع السعودي، والدعوة العلنية إلى الشواذ واغتصاب الأطفال، مُتسائلين عن دور العائلة، وطالبوا بسرعة إلقاء القبض عليه والتصرف معه حسب القانون خاصة أنه قاصر، لم يبلغ السن القانوني بعد.

 

جاء ذلك تزامناً مع إصدار ولي العهد السعودي ، قرارً بالغاء المواد والنصوص التي تحتوي على أي “هجوم” ضد المسيحية واليهودية والشذوذ الجنسي بالمناهج التعليمية.

 

وبحسب ما أوردته مجلة “التايم” الأمريكية، فإن ابن سلمان أصدر توجيهات مباشرة توحي أن أقرت نصوصا ومواد جديدة “أكثر اعتدالاً وتسامحاً” بحسب ما قالت المجلة.

 

ولفتت المجلة إلى أن التعديلات الجديدة اشتملت على حذف ما وصفته بـ”دروس الكراهية” سواء تجاه المسيحية أو اليهودية وحتى ضد الشواذ جنسيا، إضافة إلى الإملاءات الإسلامية المتمثلة بالدفاع عن العقيدة باستخدام العنف.

 

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