استبعاد البحرين من جهود المصالحة أثار جنون حكامها ودفع “البرميل” خالد بن أحمد لمهاجمة قطر

خرج مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، خالد بن أحمد آل عطية، الملقب بـ”برميل البحرين”، لمهاجمة قطر وشيطنتها بعد أن وضعت حداً لحالة الفلتان البحري، الذي كانت البحرين تقوده في محاولة منها لجر شكل الدوحة، في ظل الأزمة الخليجية المستمرة.

المسؤول البحريني الذي شارك في الاعلان عن حصار قطر حينما كان وزيرا للخارجية، قال إن البحرين تأخذ بأقصى الجدية ما يأتي ضمن ما أسماه “استهداف” قطر المستمر للبحارة والصيادين البحرينيين، في معرض تعليقه على احتجاز الدوحة لطراد بحريني مؤخرا.

وكتب في تغريدة رصدتها “وطن”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “أزمة قطر في علاقاتها مع جيرانها لها أسباب وأوجه عديدة”.

ازمة قطر في علاقاتها مع جيرانها لها اسباب و اوجه عديدة ، و أسوأها هو استهدافها المستمر للبحارة و الصيادين البحرينيين الذين يبحرون ضمن حدود البحرين ، و ذلك باطلاق النار عليهم و قتلهم او خطفهم و مصادرة قواربهم و قطع ارزاقهم . (1) — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 17, 2020

وأضاف “برميل البحرين” قائلاً :” أسوأها هو استهدافها المستمر للبحارة والصيادين البحرينيين الذين يبحرون ضمن حدود البحرين، وذلك بإطلاق النار عليهم وقتلهم أو خطفهم ومصادرة قواربهم وقطع أرزاقهم”.

وواصل خالد بن أحمد هذيانه قائلاً :” “اعتدنا من قطر المؤامرات المكشوفة والتزوير الصريح على مر العقود، إلا أنه ليس لدينا ما هو أهم من سلامة مواطنينا في أرواحهم وأرزاقهم”.

فقد اعتدنا من قطر المؤامرات المكشوفة و التزوير الصريح على مر العقود ، الا انه ليس لدينا ما هو اهم من سلامة مواطنينا في ارواحهم و ارزاقهم . و هي مسألة نأخذها باقصى الجدية و على قطر ان تكف عن هذه الاعتداءات المتكررة التي تتحمل مسؤوليتها بالكامل (2) — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 17, 2020

وأكد مستشار ملك البحرين أنها “مسألة نأخذها بأقصى الجدية وعلى قطر أن تكف عن هذه الاعتداءات المتكررة التي تتحمل مسؤوليتها بالكامل”.

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الداخلية البحرينية خفر السواحل القطري الشهر الماضي بانتهاك الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعدما أوقف قاربين بحرينيين داخل المياه القطرية.

وقال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقا للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل.

وأكد أن البحرين آثرت سياسة ضبط النفس في التعامل مع “الاعتداءات القطرية” في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، والاعتراض الأخير على الزورقين التابعين لخفر السواحل، وذلك بسبب الإيمان الراسخ لمملكة البحرين بضرورة تماسك مجلس التعاون.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك “خلق حالة من الاستفزاز والابتزاز السياسي لمملكة البحرين”، إلا أن سياسة مملكة البحرين مع جيرانها قائمة على حسن الجوار والتحلي بالحكمة والحل السلمي للنزاعات، على حد قوله.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك