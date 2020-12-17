أحكام صادمة للكويتيين بأكبر قضية فساد بتاريخ الكويت.. إخلاء سبيل “الحيتان” وعلى رأسهم المهندسة الشهيرة

في حكم صدم الكويتيين اليوم، الخميس، قررت محكمة الاستئناف الكويتية، إخلاء سبيل أربعة متهمين بقضية الاختلاسات والفساد الأشهر بالبلاد، والمعروفة إعلاميًا بـ ”ضيافة الداخلية“، بكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف دينار لكل منهم مع منعهم من السفر.

وبحسب وسائل إعلام محلية شمل حكم الإخلاء كلاً من المتهمين: المهندسة غصون الخالد، وإقبال الخلفان، ونور الدين الكتاتني، ومحمد طارق الكاظمي، فيما تم إحالة القضية إلى إدارة الخبراء وتحديد يوم الثالث من آذار/ مارس المقبل للنظر فيها، وفق وسائل إعلام محلية.

بما انها صار فيها اخلاء سبيل و تحولت الي ادارة الخبراء..اعتقد ان الدعوي صارت بردا وسلاما..#ضيافة_الداخلية https://t.co/78d46wKpwf — ابو سعود (@abo_soud12) December 17, 2020

وأصدرت محكمة الجنايات في 16 أغسطس الماضي، حكمها في القضية ضد 24 متهمًا، بينهم شخصيات بارزة، بعد أن وجهت إليهم تهما تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال.

وتفاوتت الأحكام الصادرة بشأن المتهمين بين البراءة والسجن بين ثلاثين عاما وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلًا عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين وتغريمهم ضعفها.

وتم الكشف عن تفاصيل القضية مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية.

ليتبين أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية، وحجز فنادق، وشراء ورود وهدايا، تبيّن أن هذه الفواتير جميعها مزورة ووهمية.

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