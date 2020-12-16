“قطع آذان وتكسير عظام”.. فيديو “يُدمي القلب” لتعذيب مسلمي الروهينغيا وما حدث لا يصدق!

نشرت قناة “TRTعربي ” مقطع فيديو يدمي القلب، يوثق معاناة المئات من مسلمي الروهينغيا على يد مهربيّ البشر، في قوارب اللجوء إلى بنغلاديش وماليزيا، مما أودى بحياة العديد منهم.

ووثق المقطع الذي رصدته “وطن” مشاهد من اعتداء المهربين بالضرب بالسياط على اللاجئين من مسلمي الروهينغيا وذلك بسبب طلبهم لمزيد من الطعام كما قالت القناة.

مشاهد مأساوية لمسلمي الروهينغيا بعد تعرُّضهم للضرب بالسياط والعنف البدني على يد مهرّبي البشر في قوارب اللجوء مما أودى بحياة عشرات منهم. pic.twitter.com/bzelTDW07F — TRT عربي (@TRTArabi) December 16, 2020

وأظهر المقطع حديث أحد الناجين من القارب الذي قال بأن المهربين كانوا يقطعون آذانهم ويكسرون أيديهم ويضربونهم بلا رحمة متسببين بكدمات في رؤوسهم.

وتابع المقطع بأن الحادثة وقعت في قارب لتهريب اللاجئين إلى ماليزيا في أبريل 2020، فيما أكد شهود عيان موت 46 لاجئاً على متن القارب بسبب الضرب والجوع، وتم إلقاء جثثهم في البحر.

وزاد المقطع بمداخلة الناجي بأن المهربين حين يموت أحد الأشخاص يأتوا ليتفقدوا نبضه ومن ثم يقومون بإلقاء جثته في البحر.

ويتعرض مسلموا الروهينغيا لمجازر دموية وتطهير عرقي على يد جيش ميانمار، دفعتهم للفرار لمخيمات اللجوء في بنغلاديش، كما تصنف ميانمار مسلمي الروهينغيا بأنهم بلا جنسية، مما أفقدهم حقوق الجنسية وجعل منهم لاجئين بلا هوية ووطن.

كما تورط جيش ميانمار بقتل الآلاف من مسلمي الروهينغيا وأجبر أكثر من 700 ألف منهم على الهجرة، وسجلت جرائم إبادة جماعية واغتصاب للنساء وقتل للأطفال خلال حروب التهجير والإبادة التي قام بها بحقهم.

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