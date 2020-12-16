“حتى اسألوا رانيا يوسف”.. “شاهد” فنان مصري شهير يُفجر موجة غضب بتشبه نفسه بالرسول!

أثار الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريح أدلى به أثناء تكريمه في مهرجان التجربة الأولى بنقابة المهن التمثيلية.

وقام عبدالرحمن أبو زهرة بتحريف بيت شعر أمير الشعراء أحمد شوقي، قائلاً: “مهنة التمثيل من أكرم وأعظم وأشرف المهن، حتى إنني قلت قصيدة أحمد شوقي قف للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا”.

وتابع: “وأبدلتها، قف للفنان وفه التبجيلا، كاد الممثل أن يكون رسولا”.

عبدالرحمن أبو زهرة : كاد الممثل أن يكون رسولا .. ! pic.twitter.com/HxgWBUsb6L — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 15, 2020

وأضاف أبو زهرة: “كرمت أكثر من 25 مرة لكن هذا التكريم لا أستطيع أن أرد له الجميل لأنه حولني إلى فنان يستطيع أن يعتز بقيمته وبفنه الذي بذل فيه الجهد الكبير جدا”.

وفجر تشبيه عبدالرحمن أبو زهرة للممثل بالرسول موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بمُحاسبته لتشبيهه من يحرض على الفسوق بحسب تعبيرهم بالأنبياء والرُسل.

في حد كفّر عبد الرحمن أبو زهرة علشان قال كاد الممثل أن يكون رسولًا بحجة إنها آية قرآنية أو حديث شريف ولا لسه؟ — بَاهِرْ (@Baher) December 16, 2020

في مخيلتهم انه اسمه فنان كبير وعظيم اسمه عبدالرحمن ابو زهرة قال ايه..كاد الممثل ان يكون رسول..هو فعلا رسول بس هل يا ترى رسول ايه؟رسول ربنا ولا رسول شيطان..

رسول فسق ولا رسول ايمان..

انا مش ملاك يا عم ياللي بتقرأ..

لكن لو انا شيطان يبقى شيطان لنفسي مش بأفتن حد ولا بضر حد بشيطنتي. — Mohamed yassen (@Mhmdyassen85) December 15, 2020

والله هذا المقولة للمدرس حضرتك

قم للمدرس تبجيلا كاد المدرس أن يكون رسولا انما الفنان دي جديدة ومع احترامي وتقديري الشديد للفنان العظيم عبد الرحمن أبو زهرة انتم ايضا لكم رسالة وكلا منا له رسالة بيايدة https://t.co/x0nF6roC1P — 🇪🇬 عفاف مصر وطني (@Egypt4567) December 15, 2020

الممثل عبدالرحمن ابو زهره ..قف للممثل ووفه التبجيلا كاد الممثل ان يكون رسول!!

الممثل اللي كانت لا تقبل شهادته أمام أي محكمه ..الممثل اللي بيحض علي الفسق والفجور حطوه في عهد السيسي في منزلة الرسل .😏

هي المرحلة دي مش ناويه تخلص بقي ؟؟!! — 🌷زهرة اللوتس🌷 (@totamorsy38) December 15, 2020

حتى اسألوا الست رانيا يوسف

عليها السلام عبد الرحمن أبو زهرة يفاجئ الجميع: "كاد الممثل أن يكون رسولا" – https://t.co/VBhKM78TI1 — #[email protected]@Eltahan# (@ElsayedEltahan1) December 15, 2020

وفي هذا السياق، علق الفنان المصري حسن يوسف على تحريف عبدالرحمن أبو زهرة لبيت الشعر، مشيرا إلى أنه لا يعرف إذا كان ذلك الأمر حلال أم حرام، لكنه يظن أنه ليس بالحرام، لأن المقولة كانت بيت شعر، وليس حديث للرسول أو لأحد الصحابة كـ”علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب”.

ويرجح يوسف، أنه يقصد أن الفنان صاحب رسالة بأعماله التي يقدمها، ولم يقصد الإساءة رسول الله، مضيفا في تصريحاته لوسائل إعلام محلية أن عبدالرحمن أبو زهرة “زهق من القعدة في البيت وعاوز يعمل فرقعة”.

حسن يوسف عن تشبيه عبدالرحمن أبو زهرة الممثل بـ الرسول : عاوز يعمل فرقعة .. ! https://t.co/qD5gN33rP8 pic.twitter.com/IocGhQF1ID — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 15, 2020

وسبق أن أثار عبد الرحمن أبو زهرة جدلا خلال الأشهر الماضية بسبب شكوته من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه.

ونفى أبو زهرة في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن”، المذاع على فضائية “الحدث”، حينها إصابته بالاكتئاب، موضحا أن بعضهم تصور ذلك بسبب عدم عمله في الفترة الأخيرة.

وقال: “الناس تشكر في بشكل جميل، لكني لا أرى انعكاسا لهذا في أعمال فنية تسند لي، رحيل زوجتي سبب حزني الرئيسي وليس له علاقة بالعمل الفني”.

وبيّن أبو زهرة أنه لم يشتك قط من عدم عمله، وإنما كان يقصد أنه حزين على صناعة الفن في مصر، وعدم الاهتمام باللغة العربية.

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