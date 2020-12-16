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“حتى اسألوا رانيا يوسف”.. “شاهد” فنان مصري شهير يُفجر موجة غضب بتشبه نفسه بالرسول!

كتب Author 2
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أثار الفنان المصري موجة جدل واسعة عبر الاجتماعي، بسبب تصريح أدلى به أثناء تكريمه في مهرجان التجربة الأولى بنقابة .

 

وقام عبدالرحمن أبو زهرة بتحريف بيت شعر أمير الشعراء ، قائلاً: “مهنة التمثيل من أكرم وأعظم وأشرف المهن، حتى إنني قلت قصيدة أحمد شوقي قف للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا”.

 

وتابع: “وأبدلتها، قف للفنان وفه التبجيلا، كاد الممثل أن يكون رسولا”.

 

وأضاف أبو زهرة: “كرمت أكثر من 25 مرة لكن هذا التكريم لا أستطيع أن أرد له الجميل لأنه حولني إلى فنان يستطيع أن يعتز بقيمته وبفنه الذي بذل فيه الجهد الكبير جدا”.

 

وفجر تشبيه عبدالرحمن أبو زهرة للممثل بالرسول موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بمُحاسبته لتشبيهه من يحرض على الفسوق بحسب تعبيرهم بالأنبياء والرُسل.

 

وفي هذا السياق، علق الفنان المصري على تحريف عبدالرحمن أبو زهرة لبيت الشعر، مشيرا إلى أنه لا يعرف إذا كان ذلك الأمر حلال أم حرام، لكنه يظن أنه ليس بالحرام، لأن المقولة كانت بيت شعر، وليس حديث للرسول أو لأحد الصحابة كـ”علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب”.

 

ويرجح يوسف، أنه يقصد أن الفنان صاحب رسالة بأعماله التي يقدمها، ولم يقصد الإساءة رسول الله، مضيفا في تصريحاته لوسائل إعلام محلية أن عبدالرحمن أبو زهرة “زهق من القعدة في البيت وعاوز يعمل فرقعة”.

 

وسبق أن أثار عبد الرحمن أبو زهرة جدلا خلال الأشهر الماضية بسبب شكوته من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه.

 

ونفى أبو زهرة في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن”، المذاع على فضائية “الحدث”، حينها إصابته بالاكتئاب، موضحا أن بعضهم تصور ذلك بسبب عدم عمله في الفترة الأخيرة.

 

وقال: “الناس تشكر في بشكل جميل، لكني لا أرى انعكاسا لهذا في أعمال فنية تسند لي، رحيل زوجتي سبب حزني الرئيسي وليس له علاقة بالعمل الفني”.

 

وبيّن أبو زهرة أنه لم يشتك قط من عدم عمله، وإنما كان يقصد أنه حزين على صناعة الفن في مصر، وعدم الاهتمام باللغة العربية.

 

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