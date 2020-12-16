“شاهد” لحظة اغتيال “صلاح العراقي” وآخر ما نطق به ومقاطع صادمة أشعلت العراق غضبا

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة من الحزن والغضب الكبيرين، عقب اغتيال الناشط العراقي البارز “صلاح العراقي”.

وفارق صلاح العراقي الحياة بعد تعرضه لإطلاق نار من مجهولين يوم أمس ،الثلاثاء، في منطقة بغداد الجديدة في العاصمة العراقية بغداد.

ودشن المغردون وسماً بعنوان “#صلاح_العراقي”، نشروا عليه مقاطع فيديو عديدة توثق بعضاً من الأحداث التي جرت عقب عملية إطلاق النار على العراقي.

ومنها المقطع الأول الذي رصدته (وطن) والذي سجّل لحظة إصابة الناشط صلاح العراقي، وخلال مفارقته للحياة، وقوله ما نصّه: “لبيك يا عراق، لبيك يا شهيد، يا شعبنا العراقي إذا ضليتو نايمين، إحنا راح نموت بكرامة وانتو رح تعيشون بذلة”.

آخر كلمات الشهيد #صلاح_العراقي

يا شعب العراق : احنا راح نموت بكرامة وانتو راح تعيشون بذلة pic.twitter.com/IWAgwFT6Vn — 🇮🇶عـلـي طـالب🇮🇶 (@ali6_06) December 15, 2020

فيما وثق مقطع آخر حديث أحد النشطاء الغاضبين بما نصّه :”مراكز المساج يحطولها عشر دوريات أما احنا أبنائنا يومياً يوقعون، هذا صلاح يا دولة، يا كاظمي إطلع شوف، صلاح يموت، ليش تقتلون النشطاء، انتو شنو بالبلد، كلكم مرتزقة ومو وطنيين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ووالله دمك يا صلاح ما رح يروح”.

#بالفيديو الناشط المدني والمتظاهر السلمي "صلاح العراقي" إغتيل بالقرب من نقطة أمنية تتبع للفرقة الأولى في جهاز الشرطة الأتحادية الذي يرأسه اللواء (جعفر البطاط). ( يذكر أن العجلة التي إغتالت الشهيد صلاح العراقي نوع كورله .. بيضاء اللون .. تحمل رقم العراق – دهوك 724200 ). pic.twitter.com/lcj4lILS0c — مصور التحرير اشبيليه 5 (@H_Sevilla_89) December 15, 2020

كما ظهر أحد العراقيين في مقطع آخر يقول: “هدم الكعبة أهون على الله من إراقة دم مسلم، من أنتم تقتلون هؤلاء الشباب، وأنتم إلى مزبلة التاريخ، وهذا الطفل اليتيم شو تقول له ليش قتلتم أبوه”.

رسالة أحد ثوار النجف، وذوي الشهيد صلاح العراقي، إلى قاتل الشهيد صلاح وإلى الأحزاب الفاسدة. #العراق pic.twitter.com/sZc1vk4JrY — العراق نيوز (@Al_Iraq_News) December 16, 2020

ساكن بخرابة ومدافع ايجارها وعنده بسطية وخمسة اطفال مثل الملائكة

ومن يطلع يطالب بابسط حق اله ينقتل

هذا اصلاحهم الاسلامي الي صار ١٧ سنة يصرخون بيه

امريكا زالت مجرم ونصبت الف مجرم بمكانة

كلهم عملاء لو كانوا يشكلون 1% خطر ع مصالح امريكا كانت محتهم من زمان.#صلاح_العراقي_شهيد_تشرين pic.twitter.com/yM3GnIivo0 — dṙ.ђ.ş🇮🇶 (@hw_s_95) December 16, 2020

وكانت مصادر أمنية عراقية أكدت أمس الثلاثاء، قيام عدد من المسلحين بإطلاق 5 رصاصات على جسد الناشط المدني البارز في بغداد صلاح العراقي.

ويعتبر العراقي أحد أبرز الوجوه الشبابية في احتجاجات ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد.

ويأتي الاغتيال بعد يوم واحد من اختطاف ناشط في بغداد يدعى عباس الربيعي، وتعذيبه لعدة ساعات ثم رميه على جانب طريق عام شرقي بغداد.

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