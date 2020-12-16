“شاهد” السعودية هند القحطاني تنفجر غضباً بعد شائعة وفاتها وخرجت تصرخ: لم أمت بعد ما زلت صغيرة!

خرجت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني عن صمتها لترد على شائعة وفاتها في حادث سير، والتي تصدرت “التريند” ومحركات البحث قبل أيام.

وقالت هند القحطاني بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن” إن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة، مطالبةً متابعيها بالتأكد من صحة مثل هذه الأخبار قبل تداولها.

وأضافت هند القحطاني غاضبة: “من أطلق شائعة أنني تعرضت لحادث سير ومت إنسان مريض، وإن شاء الله مايتمناه لي يعود عليك يا مُطلق الشائعة”.

ولمحت هند القحطاني إلى أن الشائعة تحمل في طياتها رسالة أخرى، وقالت: “لو كان خبر موتي تهديد لي والمقصود منه إيصال رسالة أنك ستموتين قريباً، فهم تحت حذائي، لا أحد يستطيع أن يمس شعرة من رأسي، ولا أخاف من أحد”.

وانتشرت أخبار وفاة هند القحطاني أمس بسبب حادث سير تعرضت له في أميركا، ورجح حينها المغردون أنها مجرّد إشاعة، تعرضت لها كباقي المشاهير.

وأثارت هند القحطاني في وقت سابق غضباً واسعاً بين الناشطين بعد تماديها وتحريضها على شرب الخمر.

وقالت هند القحطاني حينها بمقطع فيديو: “الشخص يشرب وينبسط، ولست ضد حرية أي شخص، طالما لا يخالف القانون”.

وتابعت هند القحطاني: “سألت الفتيات اللواتي يشربن والشباب، عن شعورهم حين يشربون الخمر، فقالوا إنه يعطيهم جرأة وإحساس بالسعادة والنشوة”.

واستطردت: “لو شربت خمر أو ويسكي أو نبيذ سأصور لكم نفسي وأنا أشرب، ولكني لا أحبه”.

المنحلة #هند_القحطاني تحرض على شرب الخمر والمثلية وكل مايغضب الله عز وجل ومن هذا المنطلق نصرة لديننا الاسلامي وحماية لِمجتمعنا وابنائنا من افكار المنحلة خلقاً واخلاقاً ارجو مقاطعة الشركات #السعودية التي تعلن عندها وامل التفاعل مع هذا التاق👇👇#مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني pic.twitter.com/YaS0KDahUa — سواح(مجموعة انسان) (@2030Swah) December 5, 2020

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها هاشتاج #مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني ، والذي عبروا خلاله عن غضبهم من كلامها، ودعوا إلى مقاطعتها تماماً.

وأكدوا أنها كمسلمة كان الأجدر بها أن تقول إنه حرام شرعاً، ولهذا لا تتناوله، وليس لأنها لا تحبه.

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