“شاهد” ابن زايد فقد السيطرة على ابن سلمان ولجأ للجنرال المنقلب في مصر لضرب ملف المصالحة

أجرى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ـ الحاكم الفعلي للإمارات ـ زيارة مفاجئة لم تكن على جدول أعماله لمصر والتقى رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ما أثار الجدل والشكوك حول طبيعة هذه الزيارة وسببها.

ولم ينشر إعلام البلدين أي تفاصيل عن هذه الزيارة وسببها وما دار بين السيسي وابن زايد، وتم الاكتفاء بالصيغ الرسمية والقول إنهما بحثا تطوير العلاقات بين البلدين.

هذا ونشر شيطان العرب ابن زايد ـ كما يصفه ناشطون ـ عبر حسابه الرسمي بتويتر، صورا من لقائه السيسي في القاهرة.

سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة .. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها pic.twitter.com/Kt0A4bOH98 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 16, 2020

وعلق وفق ما رصدتها (وطن) بقوله:”سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة .. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها”

وذهب محللون إلى أن زيارة ابن زايد المفاجئة خاصة بملف المصالحة مع قطر والذي تعارضه أبوظبي بشدة، وسبق أن أفشلته أكثر من مرة.

ورأى مراقبون أن خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقدوم الديمقراطي جو بايدن، أربك القيادة السعودية، ودفعها إلى قبول التصالح مع قطر بعد تعنّت لسنوات ما جعل مهمة ابن زايد هذه المرة صعبة في إقناع ابن سلمان بإفشال الصلح.

ويأتي ذلك بينما رجحت أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية المقبلة توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

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