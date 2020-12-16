“كأنكِ تعرضين مؤخرتك على المتابعين”.. “شاهد” ماذا فعلت والدة السعودية الجوهرة الفدا عندما أرادت ابنتها الظهور بالمكياج

أثارت مشهورة “سناب شات” السعودية الجوهرة الفدا جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت حواراً بينها وبين والدتها التي منعتها من إظهار وجهها لمُتابعيها.

وقالت الجوهرة الفدا بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “أنا الآن وضعت مكياجاً جميلاً، وساُظهر وجهي لأعلمكم كيف وضعته بالخطوات التفصيلية”.

لترد عليها والدتها وتهددها قائلة: “إن أخرجتي وجهك عبر “سناب شات” سأحضر ساطورة وأضربك بها، والله سأفعلها”.

وتابعت والدتها توبيخها: “ضعي المكياج في منزلك، بين صديقاتك، بين عائلتك، الفتاة التي تضع مكياجاً في “سناب شات” كأنها تعرض مؤخرتها، ما تفعلنه عيب، هناك رجالاً يرونها ولا يستحقون أن يرونها”.

وعادت الجوهرة الفدا تتوسل والدتها وتحاول إقناعها، وقالت: “سأظهر وجهي مرة وحدة فقط أرجوكي، متى ستصبح عقليتك منفتحة؟ أريد أن أعلمهم”.

لكن والدتها تمسكت برأيها وقالت: “يعرفون جيداً كيف يضعون المكياج، وإذا وضعتي لي حظر ونشرتي، لدي ناس تعرف حساباتك، سأوصيهم”.

وبدأت والدتها بالدعاء للفتيات اللواتي رأتهن يضعن المكياج ويستعرضن أجسادهن عبر “سناب شات” بالهداية، مؤكدة أنهن تحت تأثير الشيطان.

فيديو متداول لردة فعل أم جوهرة الفدا بعد قول جوهرة لها باحط مكياج وبطلع وجهي ..#اقوي_مقطع_لام_الجوهره_الفدا pic.twitter.com/txqrGlTbrO — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 15, 2020

ودشن المغردون هاشتاج #اقوي_مقطع_لام_الجوهره_الفدا، والذي أشادوا خلاله بكلام والدة الجوهرة، وعبروا عن سعادتهم بأنه لا يزال هناك من يتمسك بأخلاق الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المملكة التي تغيرت كثيراً منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحُكم.

#اقوي_مقطع_لام_الجوهره_الفدا ياحبي لها احب سواليفها وقصصها ❤️ تجننن الله يشفيها ويطول بعمرها 😘 — سراب الله يرزقها 🕊 (@sarab_m22) December 16, 2020

امك لا تصورينه وهي ما تدري.

امك خايفة عليك وعلى بنات المسلمين.

امك قطعة منك.

امك صوتها بالدنيا كلها.

امك مالها مثيل.

امك خلي مكانها عالي.

امك دعوه منها الله يوفق في الدنيا ودعوة منها تخسرين الدنيا والآخرة.

خلي امك خارج حسابات المال والعيال. #اقوي_مقطع_لام_الجوهره_الفدا pic.twitter.com/tRmYzmGbO4 — ناصر سودان الشمري (@Nasser_nss77) December 16, 2020

#اقوي_مقطع_لام_الجوهره_الفدا يازين امها وكلامها كفووو والله قصف جبهتها😭🤣 pic.twitter.com/uKvgWHER4C — مذهله في كل الحالاتي💕 (@_kajlalwared) December 16, 2020

والله اللي تحط مكياج هينه قدام الفاسقات الكاسيات العاريات 🤦‍♀️#اقوي_مقطع_لام_الجوهره_الفدا — فطوم 🌸 #حضرمية (@toomahadramih) December 16, 2020

أم الجوهره تقول لبنتها :

اللي تحط مكياج بوجهها بالسناب كأنها مطلعتن مكوتها ؟ 🤣😂#صباح_Iلخير

#اقوي_مقطع_لام_الجوهره_الفدا pic.twitter.com/iyDtCgET1E — حروف الشعر (@a_f2i) December 16, 2020

انششهد انها ام الله يستر عليها ويمتعها بصحة والعافية ويطول بعمرها https://t.co/XhLojyoWLr — اسير الغربة 🇸🇦 (@hsdvhgyvfm) December 16, 2020

ياليل العجائز ليلاه

تقول اللي مدري وش مطلع بومته!

اجل بنتها وشهي مصوره

ههههههههه ههههههههه#اقوى_مقطع_لام_الجوهره_الفدا

كميه استشراف مالها مثيل

وسلامتكم https://t.co/oWnz0uzPxr — ♛ الــنــاقـــد ♛ (@AINAQED1) December 15, 2020

الله ينور عليك يا اصيله يابنت الأصول كلامك كله صحيح واحنا في الدنيا شايفين الشيء ذا — Tur.kw1 (@JpY4bHUZI4O6u2A) December 16, 2020

وكانت مشهورات السعودية قد أثرن جدلا واسعا مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات خادشة وفضائح جنسية.

وأشار موقع “فوشيا” في تقرير حول الأمر إلى أن هناك الكثير من الشخصيات الشهيرة من السعودية التي أثارت الجدل مؤخرًا بسبب جرأتهم وخروجهم عن المألوف، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر السعودية رهف القنون.

واستعرض الموقع في فيديو مجمع أبرز الصور والفيديوهات الجريئة والفاضحة التي انتشرت لنجوم السوشال ميديا في السعودية وتسببت بتصدرهم الترند في الفترة الأخيرة.

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