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صورة من الفيديو
حياتنا

“كأنكِ تعرضين مؤخرتك على المتابعين”.. “شاهد” ماذا فعلت والدة السعودية الجوهرة الفدا عندما أرادت ابنتها الظهور بالمكياج

كتب Author 2
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أثارت مشهورة “ جدلاً واسعاً عبر الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت حواراً بينها وبين والدتها التي منعتها من إظهار وجهها لمُتابعيها.

 

وقالت الجوهرة الفدا بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “أنا الآن وضعت مكياجاً جميلاً، وساُظهر وجهي لأعلمكم كيف وضعته بالخطوات التفصيلية”.

 

لترد عليها والدتها وتهددها قائلة: “إن أخرجتي وجهك عبر “سناب شات” سأحضر ساطورة وأضربك بها، والله سأفعلها”.

 

وتابعت والدتها توبيخها: “ضعي في منزلك، بين صديقاتك، بين عائلتك، الفتاة التي تضع مكياجاً في “سناب شات” كأنها تعرض مؤخرتها، ما تفعلنه عيب، هناك رجالاً يرونها ولا يستحقون أن يرونها”.

 

وعادت الجوهرة الفدا تتوسل والدتها وتحاول إقناعها، وقالت: “سأظهر وجهي مرة وحدة فقط أرجوكي، متى ستصبح عقليتك منفتحة؟ أريد أن أعلمهم”.

 

لكن والدتها تمسكت برأيها وقالت: “يعرفون جيداً كيف يضعون المكياج، وإذا وضعتي لي حظر ونشرتي، لدي ناس تعرف حساباتك، سأوصيهم”.

 

وبدأت والدتها بالدعاء للفتيات اللواتي رأتهن يضعن المكياج ويستعرضن أجسادهن عبر “سناب شات” بالهداية، مؤكدة أنهن تحت تأثير .

 

ودشن المغردون هاشتاج #اقوي_مقطع_لام_الجوهره_الفدا، والذي أشادوا خلاله بكلام والدة الجوهرة، وعبروا عن سعادتهم بأنه لا يزال هناك من يتمسك بأخلاق الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المملكة التي تغيرت كثيراً منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحُكم.

 

 

وكانت مشهورات السعودية قد أثرن جدلا واسعا مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات خادشة وفضائح جنسية.

 

وأشار موقع “فوشيا” في تقرير حول الأمر إلى أن هناك الكثير من الشخصيات الشهيرة من السعودية التي أثارت الجدل مؤخرًا بسبب جرأتهم وخروجهم عن المألوف، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر السعودية رهف القنون.

 

 

واستعرض الموقع في فيديو مجمع أبرز الصور والفيديوهات الجريئة والفاضحة التي انتشرت لنجوم السوشال ميديا في السعودية وتسببت بتصدرهم الترند في الفترة الأخيرة.

 

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