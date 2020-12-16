ملك رانيا فريد شوقي تثير الجدل فيديوهات جريئة
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“شالحه نص ثيابها” .. ابنة الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي تتعرّى وترقص وتثير ضجة واسعة!

كتب وطن
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أثارت ملك ابنة الممثلة المصرية ضجةً واسعةً بمشاهد جريئة نشرتها وتداولتها حسابات مواقع التواصل.

وشاركت “ملك” وتعمل في مجال عرض الأزياء، فيديوهات “” جريئة ظهرت فيها مرتدية ملابس فاضحة وتتراقص .

ملك رانيا فريد شوقي

وهاجم متابعون ابنة الفنانة المصرية على الفيديوهات التي نشرتها، وقال أحدهم: “”مبسوطة بحالها عاملة إنجاز”..”ليش شالحه نص ثيابها؟”.

وتزوجت رانيا فريد شوقي المرة الأولى من مصمم الرقصات عاطف عوض وأنجبت منه ابنتيها “فريدة وملك”، وانتهى الزواج بعد 8 سنوات تقريباً.

وكان الزواج الثاني لرانيا من الفنان مصطفى فهمي لمدة 5 سنوات قبل أن ينفصلا.

فيما الزواج الثالث للفنانة كان من رجل الأعمال المصري تامر الصراف.

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