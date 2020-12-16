“شالحه نص ثيابها” .. ابنة الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي تتعرّى وترقص وتثير ضجة واسعة!

أثارت ملك ابنة الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي ضجةً واسعةً بمشاهد جريئة نشرتها وتداولتها حسابات مواقع التواصل.

وشاركت “ملك” وتعمل في مجال عرض الأزياء، فيديوهات “تيك توك” جريئة ظهرت فيها مرتدية ملابس فاضحة وتتراقص .

وهاجم متابعون ابنة الفنانة المصرية على الفيديوهات التي نشرتها، وقال أحدهم: “”مبسوطة بحالها عاملة إنجاز”..”ليش شالحه نص ثيابها؟”.

وتزوجت رانيا فريد شوقي المرة الأولى من مصمم الرقصات عاطف عوض وأنجبت منه ابنتيها “فريدة وملك”، وانتهى الزواج بعد 8 سنوات تقريباً.

وكان الزواج الثاني لرانيا من الفنان مصطفى فهمي لمدة 5 سنوات قبل أن ينفصلا.

فيما الزواج الثالث للفنانة كان من رجل الأعمال المصري تامر الصراف.