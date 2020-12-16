“ما خلق الله للنزاهة شعار إلا شعارنا”.. “الشاهين” العُماني يتصدى لأصوات سعودية نشاز شككت في حكمة السلطان هيثم

تصدى المغرد العُماني الشهير “الشاهين” للاصوات السعودية المشككة بموقف سلطنة عُمان بشأن القضايا العربية والخليجية، خاصة في ظل الاتهامات التي تُكال للسلطنة بالانحياز لطرف دون آخر فيما يتعلق ببعض الملفات الخليجية كحصار قطر وحرب اليمن.

البداية، كانت بتغريدة للكاتب السعودي خالد محمد باطرفي، معلقاً على استنكار السلطنة استهداف ناقلة النفط في ميناء جدة، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “سبق وأبدت عُمان الشقيقة تضامنها من قبل وهذا ليس جديدا، ولكنها بكل مرة لا تحدد المعتدي ولا تدين إيران وحزب الله وتعارض تصنيف الحوثي مليشيا ارهابية او انقلابية وتستضيف قياداتها وتسهل سفرهم إلى إيران وتحتفظ بسفارتها بصنعاء، تبقى عمان بلد عزيز وغالي والعتب على قدر المحبة”.

سبق وابدت #عمان الشقيقة تضامنها من قبل وهذا ليس جديدا. ولكنها بكل مرة لا تحدد المعتدي ولا تدين #ايران و #حزب_الله وتعارض تصنيف #الحوثي مليشيا ارهابية او انقلابية وتستضيف قياداتها وتسهل سفرهم الى ايران وتحتفظ بسفارتها بصنعاء. تبقى #عمان بلد عزيز وغالي والعتب على قدر المحبة. — د. خالد محمد باطرفي (@kbatarfi) December 15, 2020

تغريدة الكاتب السعودي دفعت “الشاهين” للرد عليه بالقول في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “خالد باطزفي، سبق وأن عبرت عن قدر محبتك لعمان في لقاءك التلفزيوني الذي اتهمت فيه عمان بتهريب السلاح لليمن براً وبحراً فأضللت من بعدك قوماً رعاعاً رأوك فصدقوك فحملت وزهم”.

وأضاف الشاهين: “الآن تتهم عمان باستضافة من تسميهم بالإرهابيين وتسهيل سفرهم لإيران؟ حبّتك أجرب الكلاب إن استنبحها السعار لتعوي”.

خالد باطزفي

سبق وأن عبرت عن قدر محبتك لعمان في لقاءك التلفزيوني الذي اتهمت فيه عمان بتهريب السلاح لليمن براً وبحراً فأضللت من بعدك قوماً رعاعاً رأوك فصدقوك فحملت وزهم

والان تتهم عمان باستضافة من تسميهم بالارهابيين وتسهيل سفرهم لايران ؟ حبّتك أجرب الكلاب إن إستنبحها السعار لتعوي https://t.co/3oxYChjh51 — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 15, 2020

وتابع الشاهين: “سفارتنا في صنعاء وغيرها ظلت مفتوحة ككل سفاراتنا الشامخة أينما رفعنا علمنا فلا يهوي من سارية ولا يُحرق بمظاهرة ولا تغلق أبواب دونه، فاحترم نفسك إن بقي لك أصل يردعك أو قبيلة تمنعك عن قباحة هذا الحديث او احترم بلدك التي نحترمها، واعلم أنه ما خلق الله للنزاهة من شعار غير الشعار أدناه”.

سفارتنا في صنعاء وغيرها ظلت مفتوحة ككل سفاراتنا الشامخة أينما رفعنا علمنا فلا يهوي من سارية ولا يُحرق بمظاهرة ولا تغلق أبواب دونه

فإحترم نفسك ان بقي لك أصل يردعك أو قبيلة تمنعك عن قباحة هذا الحديث او احترم بلدك التي نحترمها واعلم انه ما خلق الله للنزاهة من شعار غير الشعار أدناه pic.twitter.com/7HnjhgXXzk — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 15, 2020

وفي وقت سابق، عبرت سلطنة عُمان عن إدانتها لاستهداف ناقلة النفط قبالة ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها مع السعودية.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية، إن السلطنة تؤكد تضامنها مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحريّة وسلامة الملاحة البحرية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة “حافنيا” ومقرها سنغافورة وقوع انفجار على متن ناقلة نفط تابعة لها قبالة ميناء جدة السعودي غرب المملكة جراء مصدر خارجي، فيما لم يسفر هذا الهجوم الجديد الذي يستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة السعودي، عن إصابات وسط البحارة، فيما لم تستبعد حدوث تسرب نفطي.

وفي وقت لاحق، أكدت السلطات السعودية وقوع الانفجار، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة قوله إن السفينة تعرضت “لهجوم بقارب مُفخخ”.

وتعرضت ناقلة نفط الإثنين لهجوم “بقارب مفخخ” قبالة ميناء جدة في السعودية، في هجوم وصفته الرياض بـ” الإرهابي”، في وقت كثّف الحوثيون في اليمن هجماتهم ضد أهداف في المملكة التي تقود في البلد الفقير المجاور حربا ضد الحوثيين المدعومين من خصمها اللدود إيران.

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