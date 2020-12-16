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“ما خلق الله للنزاهة شعار إلا شعارنا”.. “الشاهين” العُماني يتصدى لأصوات سعودية نشاز شككت في حكمة السلطان هيثم

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تصدى المغرد العُماني الشهير “” للاصوات المشككة بموقف سلطنة عُمان بشأن القضايا والخليجية، خاصة في ظل الاتهامات التي تُكال للسلطنة بالانحياز لطرف دون آخر فيما يتعلق ببعض الملفات الخليجية كحصار وحرب اليمن.

 

البداية، كانت بتغريدة للكاتب السعودي خالد محمد باطرفي، معلقاً على استنكار استهداف ناقلة النفط في ، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “سبق وأبدت عُمان الشقيقة تضامنها من قبل وهذا ليس جديدا، ولكنها بكل مرة لا تحدد المعتدي ولا تدين إيران وحزب الله وتعارض تصنيف الحوثي مليشيا ارهابية او انقلابية وتستضيف قياداتها وتسهل سفرهم إلى إيران وتحتفظ بسفارتها بصنعاء، تبقى عمان بلد عزيز وغالي والعتب على قدر المحبة”.

 

تغريدة الكاتب السعودي دفعت “الشاهين” للرد عليه بالقول في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “خالد باطزفي، سبق وأن عبرت عن قدر محبتك لعمان في لقاءك التلفزيوني الذي اتهمت فيه عمان بتهريب السلاح لليمن براً وبحراً فأضللت من بعدك قوماً رعاعاً رأوك فصدقوك فحملت وزهم”.

وأضاف الشاهين: “الآن تتهم عمان باستضافة من تسميهم بالإرهابيين وتسهيل سفرهم لإيران؟ حبّتك أجرب الكلاب إن استنبحها السعار لتعوي”.

 

وتابع الشاهين: “سفارتنا في صنعاء وغيرها ظلت مفتوحة ككل سفاراتنا الشامخة أينما رفعنا علمنا فلا يهوي من سارية ولا يُحرق بمظاهرة ولا تغلق أبواب دونه، فاحترم نفسك إن بقي لك أصل يردعك أو قبيلة تمنعك عن قباحة هذا الحديث او احترم بلدك التي نحترمها، واعلم أنه ما خلق الله للنزاهة من شعار غير الشعار أدناه”.

 

وفي وقت سابق، عبرت سلطنة عُمان عن إدانتها لاستهداف ناقلة النفط قبالة ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها مع السعودية.

 

وقالت وزارة الخارجية العُمانية، إن السلطنة تؤكد تضامنها مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحريّة وسلامة الملاحة البحرية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت شركة “حافنيا” ومقرها سنغافورة وقوع انفجار على متن ناقلة نفط تابعة لها قبالة ميناء جدة السعودي غرب المملكة جراء مصدر خارجي، فيما لم يسفر هذا الهجوم الجديد الذي يستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة السعودي، عن إصابات وسط البحارة، فيما لم تستبعد حدوث تسرب نفطي.

 

وفي وقت لاحق، أكدت السلطات السعودية وقوع الانفجار، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة قوله إن السفينة تعرضت “لهجوم بقارب مُفخخ”.

 

وتعرضت ناقلة نفط الإثنين لهجوم “بقارب مفخخ” قبالة ميناء جدة في السعودية، في هجوم وصفته بـ” الإرهابي”، في وقت كثّف الحوثيون في اليمن هجماتهم ضد أهداف في المملكة التي تقود في البلد الفقير المجاور حربا ضد الحوثيين المدعومين من خصمها اللدود إيران.

 

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