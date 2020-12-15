“مُتعرية جدة” جوج العبدالله تظهر من جديد وتشحذ همم الشباب بما ارتدته أثناء “طلاء” غرفتها!

أثارت المودل السعودية جوج العبدالله، المعروفة بلقب “متعرية جدة”، جدلاً واسعاً مرة أخرى إثر ظهورها بصورة فاضحة مجدداً.

وظهرت جوج العبدالله في الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن”، وهي تجلس بغرفة ممسكة بأدوات “الطلاء”، وترتدي قميصاً أبيضاً ضيقاً جداً، و”هوت شورت” يكاد لا يظهر لفرط قصره، وتجلس بوضعية فاضحة تكشف عن فخذيها ومفاتنها بشكل واضح.

المودل السعودية جوج العبدالله عبر الانستغرام pic.twitter.com/G8d1XDdmvm — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 14, 2020

وفتحت جوج العبدلله المجال للتحرش بها علناً من قبل بعض المُتابعين الذين تباهوا بمحاولتهم تكبير الصورة للتمعن بها، بينما هاجمها آخرون وشبهوا ما ترتديه بالملابس الداخلية، مؤكدين أن “التعري” هو جُل ما تملكه للوصول إلى الشهرة.

عندها الشهره بتفصخ — Hessah Mohammed (@niec_79) December 15, 2020

ويش قاعدة تصبغ مو لابسة كلسون — hosamhaloub (@supersamhosam20) December 14, 2020

قاعد اكبر الصوره بس ضلام — ‏﮼سلمان ‏﮼ (@einzi5) December 14, 2020

ظلاااام ما اشوف — سـايكو َْ (@7amada70) December 15, 2020

اااخ يا تساعدني بصبغ غرفتي 😭 — Mohamed (@wcx14) December 15, 2020

وسبق أن ظهرت جوج العبدالله بفيديو عبر “سناب شات” وهي ترتدي فستاناً أبيض قصير وشفاف بصدر مفتوح، وتؤدي رقصة فاضحة، وسط أنباء عن القبض عليها بسبب هذا المقطع.

أنباء عن القبض على المودل السعوديه “ جوج " بعد ظهورها بهذا الفيديو الفاضح . pic.twitter.com/m8OCyattJh — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) October 26, 2020

وأثارت جوج العبدالله غضباً واسعاً في وقت سابق بعدما ظهرت في مقطع فيديو بملابس فاضحة وهي متعرية تتجول في مدينة جدة بملابس فاضحة كشفت صدرها، تارة في سيارة. وتارةً أخرى وهي تتجول مع صديقتها في الشارع العام بتلك الملابس .

وعبّر مغرّدون حينها من خلال وسم “متعرية جدة”، عن غضبهم من الوقاحة التي تباهت بها الفتاة، مطالبين بالقبض عليها.

فيما رآى آخرون أنّ ما وصفوها “الأشكال الوسخة” تجرّأت على تصرفاتٍ مخزية بعد تغييب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مقابل إحلال “هيئة الترفيه” مكانها .

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