جوج العبدالله
جوج العبدالله
حياتنا

“مُتعرية جدة” جوج العبدالله تظهر من جديد وتشحذ همم الشباب بما ارتدته أثناء “طلاء” غرفتها!

كتب Author 2
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أثارت ، المعروفة بلقب “متعرية ”، جدلاً واسعاً مرة أخرى إثر ظهورها بصورة فاضحة مجدداً.

 

وظهرت جوج العبدالله في الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن”، وهي تجلس بغرفة ممسكة بأدوات “الطلاء”، وترتدي قميصاً أبيضاً ضيقاً جداً، و”هوت شورت” يكاد لا يظهر لفرط قصره، وتجلس بوضعية فاضحة تكشف عن فخذيها ومفاتنها بشكل واضح.

 

وفتحت جوج العبدلله المجال للتحرش بها علناً من قبل بعض المُتابعين الذين تباهوا بمحاولتهم تكبير الصورة للتمعن بها، بينما هاجمها آخرون وشبهوا ما ترتديه بالملابس الداخلية، مؤكدين أن “” هو جُل ما تملكه للوصول إلى الشهرة.

 

 

وسبق أن ظهرت جوج العبدالله بفيديو عبر “” وهي ترتدي فستاناً أبيض قصير وشفاف بصدر مفتوح، وتؤدي رقصة فاضحة، وسط أنباء عن القبض عليها بسبب هذا المقطع.

 

وأثارت جوج العبدالله غضباً واسعاً في وقت سابق بعدما ظهرت في مقطع فيديو بملابس فاضحة وهي متعرية تتجول في مدينة جدة بملابس فاضحة كشفت صدرها، تارة في سيارة. وتارةً أخرى وهي تتجول مع صديقتها في الشارع العام بتلك الملابس .

 

وعبّر مغرّدون حينها من خلال وسم “”، عن غضبهم من الوقاحة التي تباهت بها الفتاة، مطالبين بالقبض عليها.

 

فيما رآى آخرون أنّ ما وصفوها “الأشكال الوسخة” تجرّأت على تصرفاتٍ مخزية بعد تغييب ولي العهد السعودي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مقابل إحلال “هيئة الترفيه” مكانها .

 

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