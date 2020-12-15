“موتوا بغيظكم يا أولاد” .. صفاء الهاشم تحرق قلوب الحاقدين بما قالته فرحاً بانتخاب مرزوق الغانم لرئاسة مجلس الأمة

عبّرت النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم عن فرحتها بإعادة انتخاب مرزوق الغانم رئيساً للمجلس لدورة ثالثة.

ونشرت صفاء الهاشم عبر حسابها الرسميّ في انستغرام صورةً جمعتها بـِ”الغانم”، وارفقتها بتعليقٍ قالت فيه: “لقد فعلتها مرة أخرى.. موتوا بغيضكم يا أولاد!!ألف مبروك أخوي مرزوق..”.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” بفوز النائب مرزوق علي الغانم، برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ16.

وحصل الغانم على 33 صوتا مقابل 28 صوتا لمنافسه بدر الحميدي، و3 أصوات باطلة.

والغانم (52 عاما) سياسي وعضو في البرلمان منذ عام 2006، وتولى رئاسته منذ عام 2012، ثم أعيد انتخابه مرة أخرى عام 2016، قبل أن يترأس برلمان بلاده للمرة الثالثة.

يذكر أنّ صفاء الهاشم خسرت في انتخابات مجلس الأمة 2020 مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

كانت الهاشم قد أثارت مراراً الجدل بمواقفها وتصريحاتها ضد الوافدين في الكويت، وهاجمتهم مراراً عبر البرلمان أو من خلال تصريحات صحفية، إضافة إلى تغريداتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

كان من أبرز تصريحاتها دعوتها إلى فرض رسوم على استخدام الوافدين في الكويت للطرق في بلادها، كما طالبت في تصريحات أخرى بترحيل وافدين من البلاد، واعتبرتهم خطراً.