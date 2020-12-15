مرزوق الغانم - بدر الحميدي
مرزوق الغانم - بدر الحميدي
الهدهد

“ماخذ رقم دبل رقمك” .. هكذا قصف مرزوق الغانم جبهة منافسه بدر الحميدي بعد خسارته انتخابات مجلس الأمة الكويتي

كتب وطن
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أحرج رئيس الكويتي منافسه ، وذلك بعد فوز “الغانم” برئاسة المجلس لولاية ثالثة.

وقال النائب الحميدي -المعروف بقربه من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد-، خلال كلمة له بعد خسارته منصب رئيس مجلس الأمة: “التنافس موجود، لكن أنا استشعر أن الحكومة لم تأخذ الحياد”.

وأضاف “الحميدي” محاولا اتّهام مرزوق الغانم بـ”العبث” في نتائج التصويت: “أستشعر أن الحكومة وقفت ضد إرادة الشعب، وأتمنى المرحلة المقبلة أن لا تكون أزمات بهذه الطريقة”.

من جانبه، ردّ مرزوق الغانم على “الحميدي” وأحرجه بقوله: “الحكومة لم تقف ضد إرداة الشعب، أنا وصلت لقاعدة عبد الله السالم بإرادة الشعب، إحنا في نفس الدائرة وأخذت رقم دبل رقمك، ما أحّد وقف ضد إرادة الشعب”.

وبحسب نتائج التصويت فقد تمكن الغانم من الحصول على 33 صوتًا فيما حصل مرشح الرئاسة النائب بدر الحميدي على 28 صوتًا وبطلان 3 أصوات من بين إجمالي المصوتين وعددهم 64 صوتًا.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” بفوز النائب مرزوق علي الغانم، برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ16.

والغانم (52 عاما) سياسي وعضو في البرلمان منذ عام 2006، وتولى رئاسته منذ عام 2012، ثم أعيد انتخابه مرة أخرى عام 2016، قبل أن يترأس برلمان بلاده للمرة الثالثة.

 

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