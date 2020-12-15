“شاهد” لبناني يثير ضجة واسعة.. المرأة خُلقت لتنفيذ رغباتي فقط وإن رفضت فهذا ما أفعله بها!

أثار مقطع فيديو تمّ تداوله على نطاقٍ واسع من إحدى حلقات برنامج “أحمر بالخط العريض” الذي يقدّمه الإعلامي اللبناني مالك مكتبي على قناة LBCI جدلاً واسعاً بين المتابعين .

وما فجّر الجدل هو حديث الضيف، الذي قال إن المرأة في نظره مجرد سلعة؛ وموجودة لكي تنفذ رغباته فقط، وفي حال رفضت فإنّه سيُعنّفها .

ورداً على سؤال مقدّم البرنامج للضيف: من منحه الحقّ في ما يقول؟، ردّ بقوله إنّه دفع ثمنها .

وقال الضيف إنّ الرجل إذا طلب من زوجته أن تحضر له كأس ماء، فعليها تنفيذ طلبه فوراً، وإن رفضت فسيعاقبها بالضرب .

مقطع متداول يُثير الجدل لأحد ضيوف برنامج "أحمر بالخط العريض" "المرأة بنظري مجرد سلعة؛وموجودة عشان تنفذ رغباتي فقط..! pic.twitter.com/aCwRslc4lw — WHR (@whrumor) December 15, 2020

وجهة نظر ضيف البرنامج اثارت استياء المغرّدين، فوضعه أحد المعلقين في خانة المتحرشين، وطالب بعقوبته بالإخصاء.

هذا الذكر ماينقص عن اخوته المتحرشين ب ولاشي اطالب بأخصائه معاهم ومن ثم الاعدام.. — ضياء فعلاً (@di3kh) December 15, 2020

وقال آخر: “ما استغربت الصراحه هذا ناقص عقل او مريض ما فيها كلام استفزني يوم يقول سلعه !! مافي احد سلعه المرأه كل شي ولها الحق تعيش وتُعامل كأي انسان طبيعي الله يعين زوجته وبناته هذا حتى كلمة اب حرام فيه”.

ما استغربت الصراحه هذا ناقص عقل او مريض ما فيها كلام استفززني يوم يقول سلعه !! مافي احد سلعه المرأه كل شي ولها الحق تعيش وتُعامل كأي انسان طبيعي الله يعين زوجته وبناته هذا حتى كلمة اب حرام فيه — Gh🌟𐤀 (@Gh_al23) December 15, 2020

واعتبرته مغرّدة مريضاً نفسياً لاعتباره المرأة سلعة .

هذا مريض نفسي لازم له دكتور متحْلف جاهل وجودة و وجود الي زيه خطير على المجتمع — linda (@5rahma_5) December 15, 2020

وبينما هاجم مغرّدون الضيف، كان لبعضهم آراء توافقه النظرة .

ونعم الرجل صادق بكل حرف الرجل عنده القوامة — ياصـر (@bakugo_an) December 15, 2020

بغض النظر عن كلامة لكن الرجال يتوظف ويتعب ويشتغل ويربي المرأة وظيفتها تريح الرجا وتنفذ رغباته — ً (@iRealNF) December 15, 2020

ورآى آخرون أنّ الضيف مدفوع له من طاقم البرنامج ليخرج بهذه التصريحات من أجل إثارة الجدل لا أكثر.

اقسم بالله انهم متفقين معه — khaled (@vxd90) December 15, 2020

ليش حسيت انه تمثيل!!! — سعد (@_s2161) December 15, 2020

و بعد الحلقه يحاسبونه على الاداء 😂💸 — . (@di2m0) December 15, 2020