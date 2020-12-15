ضيف برنامج أحمر بالخط العريض يثير الجدل باعتباره المرأة سلعة
ضيف برنامج أحمر بالخط العريض يثير الجدل باعتباره المرأة سلعة
Videoحياتنا

“شاهد” لبناني يثير ضجة واسعة.. المرأة خُلقت لتنفيذ رغباتي فقط وإن رفضت فهذا ما أفعله بها!

كتب وطن
0

أثار مقطع فيديو تمّ تداوله على نطاقٍ واسع من إحدى حلقات برنامج “” الذي يقدّمه الإعلامي اللبناني مالك مكتبي على قناة LBCI جدلاً واسعاً بين المتابعين .

وما فجّر الجدل هو حديث الضيف، الذي قال إن في نظره مجرد سلعة؛ وموجودة لكي تنفذ رغباته فقط، وفي حال رفضت فإنّه سيُعنّفها .

ورداً على سؤال مقدّم البرنامج للضيف: من منحه الحقّ في ما يقول؟، ردّ بقوله إنّه دفع ثمنها .

وقال الضيف إنّ الرجل إذا طلب من زوجته أن تحضر له كأس ماء، فعليها تنفيذ طلبه فوراً، وإن رفضت فسيعاقبها بالضرب .

وجهة نظر ضيف البرنامج اثارت استياء المغرّدين، فوضعه أحد المعلقين في خانة المتحرشين، وطالب بعقوبته بالإخصاء.

وقال آخر: “ما استغربت الصراحه هذا ناقص عقل او مريض ما فيها كلام استفزني يوم يقول سلعه !! مافي احد سلعه المرأه كل شي ولها الحق تعيش وتُعامل كأي انسان طبيعي الله يعين زوجته وبناته هذا حتى كلمة اب حرام فيه”.

واعتبرته مغرّدة مريضاً نفسياً لاعتباره المرأة سلعة .

وبينما هاجم مغرّدون الضيف، كان لبعضهم آراء توافقه النظرة .

ورآى آخرون أنّ الضيف مدفوع له من طاقم البرنامج ليخرج بهذه التصريحات من أجل إثارة الجدل لا أكثر.

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” اليمنية بلقيس تثير جدل حول “اللباس الفاضح” بالخليج…

حياتنا

سوري خدع حبيبته اللبنانية بعدما أرسلت له صورها مقابل الهجرة.. حدثت الكارثة حين كشر عن…

الهدهد

“شاهد” توقعات ميشال حايك حول “الانفجار الكبير” حدثت بالفعل…

حياتنا

“شاهد” هيفاء وهبي لا تريد أن تعترف بكبر سنها وتشحذ همم متابعيها…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.