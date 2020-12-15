مرزوق الغانم
مرزوق الغانم
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“شاهد” الصورة التي نشرها شاهين السليطي بعد فوز مرزوق الغانم ورفعت ضغط ايدي كوهين ومن والاه

كتب Author 2
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أطلق العميد القطري المتقاعد، ، تعليقاً نارياً على فوز برئاسة الكويتي لدورة جديدة، وذلك بعد محاولات حثيثة من والسعودية لإسقاطه من منصبه بسبب مواقفه المشرفة.

 

وقال السليطي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، طرشوها حق الفلته “إيدي كوهين”، وقولوا له إن مرزوق الغانم اعتلى كرسى رئاسة مجلس الأمة”، ساخراً من الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين الذي توقع خسارة الغانم للمنصب.

 

واستعان العميد القطري المتقاعد بصورة لمرزوق الغانم مع أمير قطر الوالد حمد بن خليفة، وهما في جلسة سمر ويضحكان سوياً.

 

الجدير ذكره، أن مرزوق الغانم فاز برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 16، بعد حصوله على 31 صوتاً، مقابل 26 صوتاً لمنافسه .

 

وشهدت الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16 انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي وفقاً للمادة (92) من والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه.

 

يذكر أن الغانم كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.

 

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