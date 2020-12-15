“شاهد” الصورة التي نشرها شاهين السليطي بعد فوز مرزوق الغانم ورفعت ضغط ايدي كوهين ومن والاه

أطلق العميد القطري المتقاعد، شاهين السليطي، تعليقاً نارياً على فوز مرزوق الغانم برئاسة مجلس الأمة الكويتي لدورة جديدة، وذلك بعد محاولات حثيثة من الإمارات والسعودية لإسقاطه من منصبه بسبب مواقفه المشرفة.

وقال السليطي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، طرشوها حق الفلته “إيدي كوهين”، وقولوا له إن مرزوق الغانم اعتلى كرسى رئاسة مجلس الأمة”، ساخراً من الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين الذي توقع خسارة الغانم للمنصب.

واستعان العميد القطري المتقاعد بصورة لمرزوق الغانم مع أمير قطر الوالد حمد بن خليفة، وهما في جلسة سمر ويضحكان سوياً.

الجدير ذكره، أن مرزوق الغانم فاز برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 16، بعد حصوله على 31 صوتاً، مقابل 26 صوتاً لمنافسه بدر الحميدي.

وشهدت الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16 انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي وفقاً للمادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه.

يذكر أن الغانم كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.

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