تغريدة أحلام عن مرزوق الغانم بعد إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الأمة الكويتي تثير ضجة .. شاهد ماذا قالت

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي جدلاً بتغريدةٍ نشرتها تعليقاً على إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئيساً لمجلس الأمة الكويتي لدورة ثالثة.

وغرّدت “أحلام” عبر حسابها في “تويتر” تقول: “هالانسان يستحق النجاح مبروك سياده الرئيس مرزوق الغانم كشخص وكشخصيه رائع”.

هالانسان يستحق النجاح مبروك سياده الرئيس #مرزوق_الغانم كشخص وكشخصيه رائع 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #الكويت #رئيس_مجلس_الأمه pic.twitter.com/Bn75gclwQa — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) December 15, 2020

ورآى مغرّدون كويتيون ان “أحلام” بتغريدتها تلك تدخّلت في الشؤون الكويتية، مطالبين الفنانة بالإهتمام بألبومها الجديد فقط .

احلام خلج على الاغاني وكنتاكي ولا تتدخلين بالشأن السياسي الخاص فينا وتسوين روحج انا المدركه واعرف الرجال الصح اقضبي ارضج ومالج شغل لوسمحتي — الآنسه توت حفظها الله ورعاها (@kortado3) December 15, 2020

احلام بليز خلج بالالبوم و نزليه و مالج شغل لانج مو فاهمه شي 🤍🤍 — خ ّ (@dkal53) December 15, 2020

اعتقد انها شؤون داخليه ب الكويت والكويتين فقط الي يتكلمون عنها فخلوكم ب اموركم ولاتتدخلون ❤️ — سعد شجاع السبيعي (@sh_503___) December 15, 2020

انا احبج ام فاهد و اكبر معجبينج

بس نصيحه لا تتكلمين بالسياسه الكويتيه خليها لنا احنا ادرى بروحنا والله😭😭😭 — SK✨ (@SMK_90) December 15, 2020

امور داخلية ، المفروض ما تدخلين فيها ، لما يكون عندج جنسية كويتية ، علقي نفس هالتعليق. — 🇰🇼 (@AtyahAmal) December 15, 2020

في مقابل ذلك، اشاد آخرون بمرزوق الغانم، وقالوا إن اعادة انتخابه رئيساً لمجلس الأمة لأنه يستحق ذلك.

مافاز إلا انه يستحق بلا شك — عبدالله الطالبي (@talooolee1) December 15, 2020

انسان متواضع ترك لهم حرية المناقشات ماقلب المجلس مجلس اصنام 👍 — حيٓث النقٓاء امضي (@rsha999) December 15, 2020

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” بفوز النائب مرزوق علي الغانم، برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ16.

وحصل الغانم على 33 صوتا مقابل 28 صوتا لمنافسه بدر الحميدي، و3 أصوات باطلة.

والغانم (52 عاما) سياسي وعضو في البرلمان منذ عام 2006، وتولى رئاسته منذ عام 2012، ثم أعيد انتخابه مرة أخرى عام 2016، قبل أن يترأس برلمان بلاده للمرة الثالثة.