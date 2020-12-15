أحلام تبارك إعادة انتخاب مرزوق الغانم لرئاسة مجلس الأمة الكويتي
أحلام تبارك إعادة انتخاب مرزوق الغانم لرئاسة مجلس الأمة الكويتي
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تغريدة أحلام عن مرزوق الغانم بعد إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الأمة الكويتي تثير ضجة .. شاهد ماذا قالت

كتب وطن
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أثارت الفنانة الإماراتية الشامسي جدلاً بتغريدةٍ نشرتها تعليقاً على إعادة انتخاب رئيساً لمجلس الأمة الكويتي لدورة ثالثة.

وغرّدت “أحلام” عبر حسابها في “تويتر” تقول: “هالانسان يستحق النجاح مبروك سياده الرئيس مرزوق الغانم كشخص وكشخصيه رائع”.

ورآى مغرّدون كويتيون ان “أحلام” بتغريدتها تلك تدخّلت في الشؤون الكويتية، مطالبين الفنانة بالإهتمام بألبومها الجديد فقط .

في مقابل ذلك، اشاد آخرون بمرزوق الغانم، وقالوا إن اعادة انتخابه رئيساً لمجلس الأمة لأنه يستحق ذلك.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” بفوز النائب مرزوق علي الغانم، برئاسة للفصل التشريعي الـ16.

وحصل الغانم على 33 صوتا مقابل 28 صوتا لمنافسه بدر الحميدي، و3 أصوات باطلة.

والغانم (52 عاما) سياسي وعضو في البرلمان منذ عام 2006، وتولى رئاسته منذ عام 2012، ثم أعيد انتخابه مرة أخرى عام 2016، قبل أن يترأس برلمان بلاده للمرة الثالثة.

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