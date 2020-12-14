مشهد من فيلم إماراتي يثير “زوبعة” وينتشر على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل!

انتشر على نطاقٍ واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أثار ضجةً وجدلاً واسعاً، من فيلم إمارتي عُرض في السينما الإماراتية .

وتداولت الحسابات المقطع تحت عنوان “مشهد رومانسي من أحد الأفلام الخليجية التي تعرض في السينما”.

مَشهد رومانسي من أحد الأفلام الخليجية التي تُعرض في السينما pic.twitter.com/21lwLRxeg6 — WHR (@whrumor) December 14, 2020

وفي الواقع، فإنّ المشهد يعود للفيلم الإماراتي الكوميدي “راشد ورجب” الذي تم تصويره في دبي، وعُرض في السينما فترة عيد الفطر عام 2019 .

ولعب بطولة”راشد ورجب” الثنائي الكوميدي الإماراتي مروان عبد الله، والمصري شادي ألفونس، وأخرجه المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب.

وجاءت كثيرٌ من تعليقات المغرّدين بأسلوبٍ ساخر من “رومانسية” المشهد.

الرومانسيه عند العرب تعبانه يا زين اليابانيين بس🥺💞 — Kinda Weeb (@Riboku_Kun) December 14, 2020

ياخي نفسي اعرف الناس اللي تروح السينما وتدفع فلوس عشان تشوف افلام خليجية هل هم في كامل قواهم العقلية ولا لا؟ — LORD__GR (@LORD_X_7) December 14, 2020

استغفرالله بعض المسلمين في انحطاط — noora:THE ALBUM (@no0ra180) December 14, 2020

اللي كاتب السيناريو وذا الحركات تعال ابيك بكلمة راس pic.twitter.com/T2SzbaYAyV — منيره (@ii95m_) December 14, 2020