مشهد من فيلم راشد ورجب الإماراتي يثير ضجة
مشهد من فيلم راشد ورجب الإماراتي يثير ضجة
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مشهد من فيلم إماراتي يثير “زوبعة” وينتشر على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل!

كتب وطن
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انتشر على نطاقٍ واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أثار ضجةً وجدلاً واسعاً، من فيلم إمارتي عُرض في السينما الإماراتية .

وتداولت الحسابات المقطع تحت عنوان “ من أحد الأفلام الخليجية التي تعرض في السينما”.

وفي الواقع، فإنّ المشهد يعود للفيلم الإماراتي الكوميدي “” الذي تم تصويره في دبي، وعُرض في السينما فترة عيد الفطر عام 2019 .

ولعب بطولة”راشد ورجب” الثنائي الكوميدي الإماراتي مروان عبد الله، والمصري شادي ألفونس، وأخرجه المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب.

وجاءت كثيرٌ من تعليقات المغرّدين بأسلوبٍ ساخر من “رومانسية” المشهد.

 

 

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