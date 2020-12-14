محمد رمضان يثير ضجة بما فعله قبل التحقيق معه بخصوص “فضيحة دبي” في هذا الفيديو!!

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر قد كشف عن خضوع الفنان محمد رمضان للتحقيق على خلفية إتهامه بالتطبيع.

وقال “زكي” في لقاء تلفزيوني إن النقابة لم تعلن تفاصيل ما حدث كونه تحقيقا وليس مؤتمرا فهو لا يحتاج إلى “ضجة إعلامية”.

سبق الإعلان عن خضوع محمد رمضان للتحقيق، نشرُ الفنان المصري فيديو هو يلعب كرة القدم داخل نادي النقابة التي أصدرت قراراً بوقفه على خلفية أزمة صوره مع إسرائيليين في دبي من ضمنها صورة وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام.

وظهر محمد رمضان بالفيديو الذي نشره عبر “انستجرام” ورصدته “وطن”، وهو يلعب كرة القدم وسط حشد من الجمهور، وعلق قائلاً: “الآن من نادي نقابتي، نقابة المهن التمثيلية، بمسقط رأسى وأفتخر محافظة الجيزة”.

وأثار الفيديو حفيظة الجمهور الذين تساءلوا عن مصير قرار نقابة المهن التمثيلية، والبيان الذي أطلقته حول وقف عضوية محمد رمضان إلى حين انتهاء التحقيق معه.