“لا تحملوني أكثر مما احتمل”.. “شاهد” مستشار ابن زايد ندم بعد إهانة السعودية واتهم قطر بالمسؤولية عن تغريدته!

خرج مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد السابق، عبد الخالق عبد الله، مجدداً لتبرير تغريدته التي قال فيها إن الحل للأزمة الخليجية مع قطر سيكون في الإمارات ولن يكون بدونها، وحذفها لاحقاً، مطالباً متابعيه بأن لا يحملوا التغريدة أكثر مما تحتمل.

وقال مستشار ابن زايد، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، عن تغريدته التي أثارت الجدل بشأن المصالحة الخليجية: “جاءت التغريدة من وحي منابر اعلامية خاصة القطرية بأنه قد تم تجاوز الإمارات وأن الاتفاق القادم سعودي قطري”.

وأضاف مستشار ابن زايد : “كان لابد من توضيح الأمر بأن الإمارات لا يمكن تجاوزها ولا يمكن تجاوز البحرين ولا مصر وأن هذه المقاطعة بدأت بشكل جماعي ولابد أن تنتهي بشكل جماعي، وهناك ثقة كاملة وتفويض كامل للشقيقة الكبرى للحديث بشأن مقاطعتها”.

وتابع عبد الله: “يجب ألا تحمل هذه التغريدة أكثر مما تحتمل وهي تأكيد بأنه لا يمكن أن تستفرد قطر بالسعودية”.

د/عبدالخالق عبدالله @Abdulkhaleq_UAE عن تغريدته التي اثارت الجدل بشأن #المصالحة_الخليجية : التغريدة حملت مالا تحتمل،وجاءت من وحي منابر اعلامية خاصة القطرية بأن الاتفاق القادم "سعودي / قطري" فقط، وكان لابد من توضيح الأمر بأن هذه المقاطعة بداءت بشكل جماعي و لابد أن تنتهي بشكل جماعي pic.twitter.com/a7kNcGSV0j — سكينة المشيخص (@sukinameshekhis) December 12, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من مستشار ابن زايد والمطبلين له من الإماراتيين والسعوديين، معتبرين أن تصريحاته جاءت كحقيقة للواقع السعودي الإماراتي.

هل مرت عليك هذه الجملة

وفسر الجود بعد الماء بالجودِ

أظن ان هناك تعاطف سستاني يجمع الدكتور وسكينة — الباحث/محمد الدهمي (@Dihm11m) December 12, 2020

المستغرب أن المشاهير السعوديين يبررون له كل كلامه ولم اجد أي مبرر لتصرفهم الغريب !! ماهو السبب !! 🤔 — تمَّام (@mbw1415) December 12, 2020

و يتساءل الدكتور عبدالخالق نفسه سابقا :

لماذا الاعلام القطري تفوق على اعلام الدول الاخرى ؟!

بعض الاجابة في بعض تناقضاته واخرين من خلال تغريداتهم في كثير من القضايا ! — عثمان المجراد 🇸🇦 (@almejrad) December 12, 2020

التبرير غير مقنع و يثبت ان الشخص دائما ما يحاول اثارة الجدل — فتى حي جبرة (@Jabrah12) December 12, 2020

الجدير ذكره، أن عبد الخالق عبد الله قال في تغريدته التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وحذفها لاحقاً: ” لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمترًا واحدًا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة”.

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