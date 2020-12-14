عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله
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“لا تحملوني أكثر مما احتمل”.. “شاهد” مستشار ابن زايد ندم بعد إهانة السعودية واتهم قطر بالمسؤولية عن تغريدته!

كتب Author 2
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خرج مستشار ولي عهد أبوظبي السابق، عبد الخالق عبد الله، مجدداً لتبرير تغريدته التي قال فيها إن الحل للأزمة الخليجية مع سيكون في ولن يكون بدونها، وحذفها لاحقاً، مطالباً متابعيه بأن لا يحملوا التغريدة أكثر مما تحتمل.

 

وقال مستشار ابن زايد، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، عن تغريدته التي أثارت الجدل بشأن : “جاءت التغريدة من وحي منابر اعلامية خاصة القطرية بأنه قد تم تجاوز الإمارات وأن الاتفاق القادم سعودي قطري”.

 

وأضاف مستشار ابن زايد : “كان لابد من توضيح الأمر بأن الإمارات لا يمكن تجاوزها ولا يمكن تجاوز البحرين ولا مصر وأن هذه المقاطعة بدأت بشكل جماعي ولابد أن تنتهي بشكل جماعي، وهناك ثقة كاملة وتفويض كامل للشقيقة الكبرى للحديث بشأن مقاطعتها”.

 

وتابع عبد الله: “يجب ألا تحمل هذه التغريدة أكثر مما تحتمل وهي تأكيد بأنه لا يمكن أن تستفرد قطر بالسعودية”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من مستشار ابن زايد والمطبلين له من الإماراتيين والسعوديين، معتبرين أن تصريحاته جاءت كحقيقة للواقع السعودي الإماراتي.

الجدير ذكره، أن عبد الخالق عبد الله قال في تغريدته التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وحذفها لاحقاً: ” لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمترًا واحدًا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة”.

 

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