صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
حياتنا

“مازن المتحرش بالقطط”.. “شاهد” ما فعله سعودي “قليل حياء” مع قطته حتى ماتت!

كتب Author 2
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب قيل إنه سعودي من مدينة يُدعى مازن، وهو يتحرش بقطته حتى الموت.

 

وظهر الشاب بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يتحرش بقطته، ويستعرض ما حدث لفتحة الشرج لديها جراء الاعتداء، وعلق: “ذكريات حين كنت أعمل مساجاً لقطتي، أبشركم، توفيت أمس”.

 

وشن الناشطون هجوماً واسعاً على الشاب عبر هاشتاج ، والذي عبروا خلاله عن غضبهم بتصرفه الوحشي مع ، ونشره مشاهد مُفجعة لما حل بها بسببه، مُطالبين السلطات بسرعة القبض عليه.

https://twitter.com/r_irc/status/1338414083226423296

 

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المختصة، لم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث بها واقعة مُشابهة، فقد انتشر قبل أسابيع مقطع فيديو لشبان سعوديين يتحرشون بقطة، الأمر الذي تسبب بإشعال موجة غضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

 

وبيّن الفيديو حينها عدداً من الشبان وهم يتحرشون في قطة، حيث ظهر أحدهم وهو يواقع القطة، الأمر الذي يعتبر منافياً لتعاليم الدين الإسلامي والأخلاق العامة، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل.

 

الجدير بالذكر أن في عهد ولي العهد تشهد انحلالاً أخلاقياً، خاصة مع انتشار الخمور والمراقص والحفلات الغنائية التي كانت ممنوعة سابقاً في السعودية.

 

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