“مازن المتحرش بالقطط”.. “شاهد” ما فعله سعودي “قليل حياء” مع قطته حتى ماتت!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب قيل إنه سعودي من مدينة تبوك يُدعى مازن، وهو يتحرش بقطته حتى الموت.

وظهر الشاب بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يتحرش بقطته، ويستعرض ما حدث لفتحة الشرج لديها جراء الاعتداء، وعلق: “ذكريات حين كنت أعمل مساجاً لقطتي، أبشركم، توفيت أمس”.

لحد يقول يمكن يستهبل وعادي وش يبي يصور المكان البرايفت حقها؟ ويقول المرحومه ع اساس يضحكنا فوق انه متحرش ماعنده اي رحمه وانسانيه #مازن_المتحرش_بالقطط pic.twitter.com/akpE8eEsXu — 🕷 (@idecitub) December 13, 2020

شوفو هذا اسمه مازن من تبوك متحرش ب قطوه وهذا حسابه انستا outbatsi #مازن_المتحرش_بالقطط pic.twitter.com/8V9VUhz4tl — L (@LolyRle) December 13, 2020

وشن الناشطون هجوماً واسعاً على الشاب عبر هاشتاج #مازن_المتحرش_بالقطط، والذي عبروا خلاله عن غضبهم بتصرفه الوحشي مع القطة، ونشره مشاهد مُفجعة لما حل بها بسببه، مُطالبين السلطات بسرعة القبض عليه.

شكلها قالت مياو بشكل مغري #مازن_المتحرش_بالقطط — LISA (@lisa6u) December 14, 2020

لا حول ولا قوة الا بالله الرفق بالحيوان ما درستها بحياتك #مازن_المتحرش_بالقطط — ناصر سودان الشمري (@Nasser_nss77) December 14, 2020

https://twitter.com/r_irc/status/1338414083226423296

و يجي حمار يقول نىًحرش بسبب لبس المرأه نعنبوكم حتى القطو ماخليتوه بحاله ؟ ترا قطو قطو مسكين ماقول غير الله يحرقكم واحد واحد

#مازن_المتحرش_بالقطط — chan | ♀ (@iwzy_) December 14, 2020

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المختصة، لم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث بها واقعة مُشابهة، فقد انتشر قبل أسابيع مقطع فيديو لشبان سعوديين يتحرشون بقطة، الأمر الذي تسبب بإشعال موجة غضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وبيّن الفيديو حينها عدداً من الشبان وهم يتحرشون في قطة، حيث ظهر أحدهم وهو يواقع القطة، الأمر الذي يعتبر منافياً لتعاليم الدين الإسلامي والأخلاق العامة، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل.

#باسل_واحمد_المتحرشين_بالقطه شاب يقوم بتصوير مقطع فيديو لصديقه الذي ظهر فيه اثناء قيامه بتثبيت قطة والقيام ببعض الايحاءات الجنسية. pic.twitter.com/5CT0TRZaCA — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) October 17, 2020

الجدير بالذكر أن السعودية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان تشهد انحلالاً أخلاقياً، خاصة مع انتشار الخمور والمراقص والحفلات الغنائية التي كانت ممنوعة سابقاً في السعودية.

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