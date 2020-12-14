“شاهد” حملها وقبّلها بطريقة ساخنة .. ابن جورج وسوف يثير جدلاً بصور حميمة مع خطيبته!

أثار نجل الفنان جورج وسوف جدلاً واسعاً بصورٍ حميمة جمعته بخطيبته التي اعلن الإرتباط بها .

وانتشرت صور على مواقع التواصل تُظهر نجل جورج وسوف وخطيبته يتبادلان القُبل الساخنة والعناق فرحاً بإعلان خطوبتهما.

وانتقد معلّقون جرأة الخطيبين في نشر هكذا صور خاصة، معتبرين أن الحياة الشخصية يجب أن تبقى خطاً أحمر وخاصاً بين أيّ ثنائي، وعدم التفاخر بالعلاقة في السوشال ميديا.

وهنأ جورج وسوف ابنه في منشور عبر حسابه الرسي في فيسبوك.

وكتب “أبووديع”: “الف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة ال moderne نظراً للأوضاع الكورونية. انشاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا”.

وأطلق جورج وسوف أغنيته الجديدة “صاحي الليل” قبل ايام على تطبيق ” أنغامي ” فيما يستعد لإطلاق الفيديو كليب الخاص بالاغنية قريباً.