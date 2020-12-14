دينا الشربيني غير قادرة على “فراق” عمرو دياب وهذا ما فعلته لتعود إلى أحضانه!

كشفت مصادر مطلعة أن الفنانة المصرية دينا الشربيني طلبت من أصدقاء الفنان عمرو دياب المقربين، التوسط لها من أجل التصالح معه بعد الخلاف الذي اندلع بينهما وصل إلى حد طرد الهضبة لـ“دینا” من الشقة التي تجمعھما في فندق “الفور سیزون” بالقاهرة.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن المصادر المُطلعة، تأكيدها أن كل الأصدقاء الذين طلبت دينا منهم التوسط في التصالح من خارج الوسط الفني، من بينهم صديق عمرو دياب المقرب، الذي يعمل في إحدى شركات الاتصالات الخاصة.

وتزايدت الإشاعات والأنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب عن حبيبته دينا الشربيني في ظلّ صمت الثنائي عن التصريح بالنفي أو تأكيد ما يُنشر عن انفصالهما.

وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل “الشربيني” فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة.

وتداولت التقارير 3 شواهد ترجّح ما يُنشر عن حمل “دينا” ، أولها امتناعها عن الظهور على مواقع التواصل، أو في المناسبات ما يشير إلى احتمالية حملها من عمرو دياب، وأنها تفضل عدم الظهور حتى لا تظهر ببطن ممتلئ، فكان آخر ظهور لها قبل أكثر من 3 أشهر.

الشاهد الثاني هو عدم رد دينا الشربيني، على أخبار حملها يرجّح أيضًا احتمالية حملها من عمرو دياب، وكذلك موقف الأخير المماثل.

أم الشاهد الثالث فهو تأخير طرح ألبوم عمرو دياب، لأكثر من مرة يشير أيضًا إلى احتمالية صحة الأخبار المُتداولة حول عدم استقرار علاقته مع دينا الشربيني بسبب الحمل.

وكانت إحدى المجلات اللبنانية نشرت خبرا يؤكد حمل الفنانة دينا الشربيني من زوجها النجم عمرو دياب، بعد الأنباء المتداولة مؤخرًا عن انفصالهما لأسباب غير مُعلنة.

وأرفقت المجلة خبرها بصور، ظهرت فيها دينا ببطن منتفخ نوعًا ما، تأكيدًا لخبر حملها حسب المجلة.

يذكر أن آخر ظهور لدينا الشربيني مع عمرو دياب، كان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

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