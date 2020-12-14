“عمو طلعني السطح وتيتا أعطتني حلاوة”.. جدة تغلب الشيطان وتقدم حفيدتها المُعاقة لزوجها!

شهدت منطقة حلوان في مصر جريمة هزت المجتمع المصري، حين تم اغتصاب طفلة معاقة ذهنيًا (13 عاماً) على يد زوج جدتها العرفي من ناحية الأم.

وتبين من التحريات التي أوردتها وسائل إعلام محلية، أن المتهم اتفق مع جدة الطفلة على ممارسة الرذيلة معها، واستغل مرضها كونها معاقة ذهنيًا وعاشرها معاشرة الأزواج.

وأوضحت التحريات أن العلاقة نتج عنها حمل الطفلة، وألقي القبض على الجدة بعد ثبوت تورطها في الجريمة، بينما لا يزال المتهم الرئيسي هارباً.

وتبين من التحريات أن والدي الطفلة معاقان ذهنيًا، وأن الطفلة كانت تقيم بصحبة جدتها من ناحية الأم، واتفقت مع زوجها العرفي على أن يمارس معها الرذيلة بمعرفتها فوق سطح المنزل.

وأضافت التحريات أن الجدة كانت تطلب من حفيدتها الصعود مع المتهم -زوج الجدة العرفي- إلى سطح المنزل لممارسة الرذيلة مستغلة مرضها، مقابل إعطائها “قطعة حلوى” و”سندوتش”، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج.

وأثبتت التحريات أن المتهم اغتصب الطفلة أكثر من 18 مرة خلال 3 شهور متتالية، مما تسبب في حملها، وعقب القبض على الجدة تمكن من الهرب، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض عليه.

واستمعت النيابة لأقوال الطفلة الضحية فى حضور جدتها، وأكدت الضحية في أقوالها أنها تعيش بصحبة جدتها “ف.ن”، 54 سنة، وعمها “أحمد” تقصد زوج جدتها العرفي.

وتابعت الضحية فى أقوالها: “عمو أحمد كنت بطلع معاه السطح، وكان بيقرب مني، وجدتي كانت بتديني سندوتش وحلاوة، وتطلب مني أطلع معاه على السطح أطعمي الحمام”.

كما أستمعت النيابة لأقوال جدة الطفلة من ناحية الأب صاحبة البلاغ، وقالت إن ابنها معاق ذهنيًا وتزوج منذ 15 عامًا من والدة الطفلة وهي معاقه ذهنيًا أيضًا، وأنجبا الطفلة التى توارثت المرض، وخلال تلك السنوات كانت تعيش الطفلة مع جدتها ناحية أمها.

وتابعت: “قبل حضوري للتحقيق منذ 4 أيام فوجئت بحفيدتي تحضر إلى منزلي في زيارة، وقالت لي “تيتا بطني وجعاني”، فشاهدتها منتفخة، واصطحبتها إلى مستشفى خاصة، وفوجئت بالطبيب يخبرني أن حفيدتي حامل، وبمناقشتها عرفت أن زوج جدتها العرفي هو وراء الواقعة.”

وقررت النيابة عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي، وتسليمها إلى جدتها من ناحية الأب.

وطلبت الجدة من ناحية الأب، تحرير محضر ضد زوج جدة الطفلة من ناحية الأم، واتهمته باغتصاب المجني عليها ما نتج عنه حملها، بموافقة جدتها من ناحية الأم.

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