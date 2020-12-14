استعدادا لخطة بايدن.. بدر البوسعيدي ألمح لهذا الأمر في لقائه مسؤولا إيرانيا بارزا بمسقط

أفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية بأن بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني استقبل اليوم، الاثنين، بمكتبه الدكتور عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الطرفين أكدا حرص البلدين الجارين على مؤازرة ودعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز ثوابت الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق التفاهم والوئام والتعاون الإيجابي بين الجميع.

وفي موقف لافت أعرب بدر البوسعيدي، عن أمله في أن يتم توفير أرضية التفاهم بين دول المنطقة قدر الإمكان في السياق الدولي الجديد.

ويلمح موقف البوسعيدي إلى دعم بلاده لضرورة إشراك دول المنطقة في الحوار المرتقب بين طهران والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن.

من جانبها ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أن زيارة عراقجي إلى مسقط جاءت للمشاركة في الجولة السابعة للجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيجية بين إيران وسلطنة عمان.

وأكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

ووفق الوكالة ، جرى خلال المباحثات الـتأكيد على مواصلة مختلف مجالات التعاون الثنائي بما يعود بالمنافع المتبادلة ويعزز المصالح المشتركة خاصة الاقتصادية منها والتجارية والثقافية والعلمية.

وكان عراقجي وصل في وقت سابق اليوم إلى مسقط، قادما من كابول، في إطار جولة إقليمية.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن عراقجي سيشارك في اجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيحية بين إيران وسلطنة عمان.

وكانت لجنة المشاورات الاستراتيجية قد تشكلت في عام 2011 بقرار من وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان.

وتهدف اللجنة إلى تحسين مستوى المفاوضات واتخاذ القرارات وتحديد خارطة الطريق للعلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وحتى الآن تم عقد ست جولات بالتناوب في عاصمتي البلدين على مستوى نواب وزراء الخارجية، وعقدت الدورة السادسة للجنة في أكتوبر 2016 في طهران.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق معارضتها لمشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات مقبلة بشأن الاتفاق النووي في حال أعلن بايدن العودة للاتفاق بعد تسلمه منصبه في يناير المقبل.

من جهته قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حينها وخلال مؤتمر للأمن في المنامة، إن ”ما نتوقعه بشكل أساسي هو استشارتنا بشكل كامل واستشارة حلفائنا فيما يخص سير المفاوضات مع إيران. والطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق مستدام لن تتم إلا عبر مثل هذا التشاور“.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد أكد بعد فوزه أنه يرغب في توسيع المباحثات لتشمل دولا لم توقع اتفاق 2015 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران) بما في ذلك الدول المجاورة لطهران كالسعودية والإمارات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

https://www.youtube.com/c/WatanComNews/