راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
الهدهد

هل جاء القرار بإيعاز من الشيطان ابن زايد.. السودان يسحب الجنسية من راشد الغنوشي

كتب وطن
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كشفت مصادر إعلامية سودانية، عن أن السلطات في اتخذت قراراً صادماً بسحب 3548 جواز سفر منحها نظام لشخصيات مؤثرة من بينها رئيس حركة ورئيس البرلمان التونسي .

 

وحسب المصدر ذاته فإن السلطات السودانية الجديدة قامت بإعادة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي قام بوضعه عمر البشير، والذي تم عزله عن الحكم بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والانتفاضات المدنية في 2019.

 

وتم للغرض تشكيل لجنة لفحص جوازات السفر الصادرة في عهد البشير، بعد أن تبين أن البعض من هذه الجوازات تم الإتجار بها مقابل مبلغ يتراوح بين 10 دولارات إلى 15000 دولار.

 

وقالت إذاعة فرنسا الدولية إنه منذ سقوط عمر البشير، تعيد السلطة الجديدة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي كان يمارس منذ ثلاثين عاما في ظل النظام القديم، حيث تم منح العديد من جوازات السفر لمصالح سياسية أو دبلوماسية أو مالية.

 

وأشارت إلى أنه تم إلغاء جوازات السفر بسبب مشاكل أمنية أو صحية مع حامليها، أو بسبب الحصول على المستند بطريقة احتيالية.

 

 

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