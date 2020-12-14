الدكتورة مها جعفر
الدكتورة مها جعفر
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حاربنا كورونا بالجرجير والكابوتشا.. “شاهد” خبيرة مصرية تصدم عمرو أديب وتقدم خلطة سحرية لمواجهة كورونا

كتب وطن
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في آخر تقاليع خبراء النظام المصري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي، قالت ، أستاذ التحاليل بكلية قصر العينى جامعة ، إن “ والكابوتشا” حمونا في من ،

 

جاء ذلك خلال وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، من لقائها مع الإعلامي المطبل للنظام المصري، ، الأمر الذي دفعه للاستغراب بشدة ورد عليها قائلاً: “العالم كله عنده جرجير وكابوتشا ومكنش حد غلب”.

 

وأضافت: “اللقاحات التي تم إصدارها منذ 30 عاما بها أعراض خطيرة، وكذلك مصل لقاح الإنفلونزا به أعراض خطيرة، وأي حاجة تدخل جسم الإنسان له أعراض حتى الأكل الطبيعي من الممكن يعمل مشكلة، والأثار الجانبية لم يتم حصرها حتى الآن في اللقاحات كورونا، ولا حاجة للقاح كورونا طالما هناك علاج وبروتوكول ناجح”.

 

وحسب آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة جديدة، مقابل 486 و22 وفاة قبلها بيوم.

 

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين هو 122086 حالة، من ضمنهم 105132 تماثلت للشفاء و6943 وفاة.

 

وتراجعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر لعدة شهور، لكنها بدأت ترتفع مجددا خلال الأسابيع الأخيرة وسط تنبيهات بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

 

والجمعة، أعلن النظام المصري، أن رئيسه عبد الفتاح السيسي وجه بمنح المستجد مجانا للمصريين، حيث أكد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، أن الرئيس المصري وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا، لافتا إلى أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

 

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