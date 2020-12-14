حاربنا كورونا بالجرجير والكابوتشا.. “شاهد” خبيرة مصرية تصدم عمرو أديب وتقدم خلطة سحرية لمواجهة كورونا

في آخر تقاليع خبراء النظام المصري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي، قالت الدكتورة مها جعفر، أستاذ التحاليل بكلية قصر العينى جامعة القاهرة، إن “الجرجير والكابوتشا” حمونا في مصر من فيروس كورونا،

جاء ذلك خلال وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، من لقائها مع الإعلامي المطبل للنظام المصري، عمرو أديب، الأمر الذي دفعه للاستغراب بشدة ورد عليها قائلاً: “العالم كله عنده جرجير وكابوتشا ومكنش حد غلب”.

د. مها جعفر: لا حاجة للقاح كورونا طالما هناك علاج وبروتوكول ناجح#MBCMASR

أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/WYciyAOMjg pic.twitter.com/ycOJXPYpIE — الحكاية (@Elhekayashow) December 14, 2020

وأضافت: “اللقاحات التي تم إصدارها منذ 30 عاما بها أعراض خطيرة، وكذلك مصل لقاح الإنفلونزا به أعراض خطيرة، وأي حاجة تدخل جسم الإنسان له أعراض حتى الأكل الطبيعي من الممكن يعمل مشكلة، والأثار الجانبية لم يتم حصرها حتى الآن في اللقاحات كورونا، ولا حاجة للقاح كورونا طالما هناك علاج وبروتوكول ناجح”.

وحسب آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة جديدة، مقابل 486 و22 وفاة قبلها بيوم.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين هو 122086 حالة، من ضمنهم 105132 تماثلت للشفاء و6943 وفاة.

وتراجعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر لعدة شهور، لكنها بدأت ترتفع مجددا خلال الأسابيع الأخيرة وسط تنبيهات بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

والجمعة، أعلن النظام المصري، أن رئيسه عبد الفتاح السيسي وجه بمنح لقاح كورونا المستجد مجانا للمصريين، حيث أكد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، أن الرئيس المصري وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا، لافتا إلى أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

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