أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يطلق تغريدة نارية بعد انبطاح زعماء العرب وتطبيعهم مع إسرائيل

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في الوقت الذي تخلى فيه زعماء بعض الدول العربية عن فلسطين.

وقال الأمير تميم بن حمد في تغريدة عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدوحة :” أكدت للأخ الرئيس أبو مازن خلال لقائنا اليوم على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.. كما أكدت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني”.

أكدت للأخ الرئيس أبو مازن خلال لقائنا اليوم على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية .. كما أكدت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني. pic.twitter.com/fDx28aYIx3 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 14, 2020

وجاءت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه بعد 4 أيام على إعلان إسرائيل تطبيع علاقاتها مع سادس دولة عربية (المغرب) والرابعة في عام 2020، من بينها الإمارات والبحرين المقاطعتان لقطر.

ونهاية الشهر الماضي، أجرى عباس زيارتين إلى الأردن ومصر التقى خلالهما الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي. وبحث معهما تطورات القضية الفلسطينية، والسلام بالشرق الأوسط.

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