الرئيس الفلسطيني والشيخ تميم بن حمد
الرئيس الفلسطيني والشيخ تميم بن حمد
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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يطلق تغريدة نارية بعد انبطاح زعماء العرب وتطبيعهم مع إسرائيل

كتب وطن
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أكد أمير آل ثاني، على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في الوقت الذي تخلى فيه زعماء بعض الدول العربية عن .

 

وقال الأمير تميم بن حمد في تغريدة عقب لقائه الرئيس الفلسطيني بالدوحة :” أكدت للأخ الرئيس أبو مازن خلال لقائنا اليوم على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.. كما أكدت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني”.

 

وجاءت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه بعد 4 أيام على إعلان تطبيع علاقاتها مع سادس دولة عربية () والرابعة في عام 2020، من بينها والبحرين المقاطعتان لقطر.

 

ونهاية الشهر الماضي، أجرى عباس زيارتين إلى ومصر التقى خلالهما الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي. وبحث معهما تطورات القضية الفلسطينية، والسلام بالشرق الأوسط.

 

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