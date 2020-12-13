مواطن إماراتي يثير الجدل في سلطنة عُمان بعد تكريم رسمي ووسم باسمه يتصدر التريند

تصدر وسم حمل اسم مواطن إماراتي قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر سلطنة عُمان، عقب تكريمه من قبل وزارة التراث والسياحة بالسلطنة اليوم الأحد.

واحتل وسم “#شكرا_خليفة_المعمري” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالسلطنة، عقب قيام سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، بتكريم خليفة المعمري من دولة الإمارات العربية المتحدة.

نمدح الي يستاهل المدح… شكرا من القلب يا خليفة كفيت ووفيت وسحقا لكل حاقد على شكرك وافعالك المشرفه ❤️🌹 #شكرا_خليفه_المعمري — Omani96 (@Omani96_23) December 13, 2020

#شكرا_خليفه_المعمري يا خليفه شو سويت في بعض الناس لا تغدت ولا تعشت في حالة حزن عميق، لا تهارجوهم تراهم صياحين 🤣🤭 — CWI Eng. Abu Mohammed (@SaturnOMN) December 13, 2020

ويشار إلى أن تكريم خليفة المعمري يأتي على جهوده في تغطية المناطق السياحية بسلطنة عمان خلال الجوالة السياحية وابراز جمال هذه المناطق.

الناس الزط والحاسده اللي بين معدنها ف يوم وليلة بمجرد صار تكريم لشخص كل همه كان يبرز الاماكن الجميله فالبلد ويزيد من التسويق والترويج لها بما انه اعلامنا نايم ومشاهير بلادنا كل همهم اعلانات لمطاعم وفنادق في فرق بين الترويج الداخلي لزيادةدخلهم والترويج العام

#شكرا_خليفه_المعمري — MAJID ALBALUSHI (@Mjm7_) December 13, 2020

#شكرا_خليفه_المعمري

🤷‍♂️ ليش البعض زعلان من تكريم خليفة

لا حول ولا قوة الا بالله 🤦‍♂️ 😂 يقولك خليفة يستاهل لكن…

ليش لكن وما لكن، صفوا النية، — باسم الخضوري (@keep_learning0k) December 13, 2020

وأشاد العديد من العمانيين بالمواطن الإماراتي ومجهوده الكبير في تعزيز السياحة بعمان، عبر صوره ومقاطعه التي تمكن فيها من تغطية معظم معالم السلطنة السياحية في وقت قياسي.

خليفة الانسان والرقي ماشاء الله عليه في ذمتي انه كفوووو هالريال قبل لا يجي عمان ويروج للسياحة انسان في قمة الذوق

الناس الي زعلانه مفروض هالشيء يفرحكم

واحد كل يوم يكشف لكم جمال بلادكم ويتمنى لها الخير

هذا ينحط على العين والرأس

الله يحفظه#شكرا_خليفه_المعمري pic.twitter.com/wuv6GFOLaz — 🇴🇲 أبو نورس ' أحمد الشكيلي , (@wesalalmhaba_89) December 13, 2020

تكريم المواطن الإماراتي خليفة المعمري من قبل وزارة السياحة وإستضافته في قناة الوصال الإذاعية هو بحد ذاته إهتمام في القطاع السياحي، وما أبرزه الناشط الإماراتي في صفحته الشخصية من مواقع سياحية والترويج للسياحة في عمان كان مميزاً ويستحق التكريم والإشادة.

ونقول #شكرا_خليفة_المعمري pic.twitter.com/kOLxzaHVgI — شِـﮪـٰٱبُ ̨اڶدٻۧنۨ بِنۨ ٵحۡمۘدّ البڵُـﯣشِې 🇴🇲 (@shihab_albloshi) December 13, 2020

إلا أن جدلا ساد بين البعض عقب مقارنة المعمري ببعض المشاهير العمانيين، حيث هاجمهم البعض منتقدين عدم قدرتهم على ما فعله الناشط الإماراتي رغم أنهم من أهل البلد وأولى بها، بين دافع آخرون عن المشاهير العمانيين وأبرزوا مجهودهم في هذا الشأن.

غثيتونا، واجد رحالة عمانيين و مغامريين عمانيين يوثقوا رحلاتهم في الجبال و المناطق الداخلية والسياحية الموجودة في السلطنة.بس تراه مبونها الرهوة ع المربوطة، و بعدين بدل ذا التمليق.مو دور وزارة السياحة🤔هين شغلها وترويجها مالها هي ماتروج للسطلنة. ناقصة فلوس مثلا؟#شكرا_خليفه_المعمري — snow white (@SnowWhite2090) December 13, 2020

وكان وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان قد كشف عن خطة الترويج الشاملة التي تم الانتهاء منها ويجري الاعداد لها للتنفيذ في عدد من المسارات الداخلية والاقليمية والدولية، والتي ستوظف كل الوسائل والوسائط وبكثافة لتعزيز خطة التعافي ومحاورها المتنوعة.

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