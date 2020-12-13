وزير التراث والسياحة العماني وخليفة المعمري
وزير التراث والسياحة العماني وخليفة المعمري
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مواطن إماراتي يثير الجدل في سلطنة عُمان بعد تكريم رسمي ووسم باسمه يتصدر التريند

كتب وطن
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تصدر وسم حمل اسم مواطن إماراتي قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر سلطنة عُمان، عقب تكريمه من قبل وزارة التراث والسياحة بالسلطنة اليوم الأحد.

 

واحتل وسم “” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالسلطنة، عقب قيام سالم بن محمد المحروقي بسلطنة عمان، بتكريم خليفة المعمري من دولة العربية المتحدة.

 

ويشار إلى أن تكريم خليفة المعمري يأتي على جهوده في تغطية المناطق السياحية بسلطنة عمان خلال الجوالة السياحية وابراز جمال هذه المناطق.

 

وأشاد العديد من العمانيين بالمواطن الإماراتي ومجهوده الكبير في تعزيز السياحة بعمان، عبر صوره ومقاطعه التي تمكن فيها من تغطية معظم معالم السلطنة السياحية في وقت قياسي.

 

إلا أن جدلا ساد بين البعض عقب مقارنة المعمري ببعض المشاهير العمانيين، حيث هاجمهم البعض منتقدين عدم قدرتهم على ما فعله الناشط الإماراتي رغم أنهم من أهل البلد وأولى بها، بين دافع آخرون عن المشاهير العمانيين وأبرزوا مجهودهم في هذا الشأن.

 

وكان وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان قد كشف عن خطة الترويج الشاملة التي تم الانتهاء منها ويجري الاعداد لها للتنفيذ في عدد من المسارات الداخلية والاقليمية والدولية، والتي ستوظف كل الوسائل والوسائط وبكثافة لتعزيز خطة التعافي ومحاورها المتنوعة.

 

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