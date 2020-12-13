عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله
الهدهد

مستشار ابن زايد يشيطن عُمان بتقارير مزعومة ويتجاهل تصريحات السلطنة الرسمية التي وضحت موقفها مرارا

كتب وطن
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يبدو أن مستشار الأكاديمي الإماراتي الدكتور ، يتعمد شيطنة سلطنة عمان عبر نشر تقارير مزعومة عنها متجاهلا في نفس الوقت تصريحات رسمية من السلطنة تخص هذا الشأن الذي أوردته هذه التقارير.

 

عبدالخالق عبدالله وعبر حسابه الرسمي بتويتر، نشر تقرير لصحيفة عبرية نقلته صحيفة “العرب” يزعم أنّ سلطنة عمان ستكون الدولة التالية بعد المغرب التي ستعلن التطبيع الكامل لعلاقاتها مع اسرائيل.

 

وعلق بكلمات اقتبسها من داخل التقرير بما نصه:” رحبت سلطنة عُمان بإعلان المغرب عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأنها تأمل أن تعزز هذه الخطوة مساعي السلام في الشرق الأوسط، في موقف لا يستبعد المراقبون أن يكون أولى إشارات مسقط عن استعدادها للتطبيع، وأن تكون ضمن قائمة الدول المعنية بإقامة اتفاقيات مع إسرائيل.”

 

ورأى ناشطون أن تناقل عبدالخالق عبدالله لمثل هذه التقارير غير المؤكدة وتجاهله تصريحات السلطنة الرسمية في هذا الشأن، وخاصة تصريحات وزير خارجية عمان الأخيرة بأن موقف السلطنة ثابت تجاه فلسطين وحل الدولتين، يأتي ضمن محاولة خبيثة من مستشار ابن زايد لتبرير قرار التطبيع الخياني الذي اتخذته .

 

وقال تقرير القناة العبرية التي نقلته صحيفة العرب الممولة من ابن زايد، إنه يسود اعتقاد لدى صناع القرار في إسرائيل بأن سلطنة عمان ستكون هي الدولة التالية التي ستطبّع مع إسرائيل. حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الأحد.

 

وتتناقض هذه التقارير مع التصريحات الرسمية الأخيرة لوزير خارجية عُمان ، التي شدد فيها على أن عمان لن تطبع العلاقات مع إسرائيل، وأكد على دعم مسقط الدائم للقضية الفلسطينية وشعبها ومقترح حل الدولتين.

 

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